Il bus dato alle fiamme a Milano e l' arresto di De Vito

Autobus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

Chi è Ousseynou Sy - l'uomo che ha sequestrato e dato fuoco al bus con 51 ragazzini a bordo : Prima di dare fuoco al bus con dentro 51 bambini, Ousseynou Sy era già noto alle forze dell'ordine. Guida in stato d'ebbrezza. Per questo Matteo Salvini si domanda "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Ha un'ex moglie italiana e due figli. Uno di 12 e uno di 18 anni.Stamattina era "tranquillissimo" quando è entrato nel bar della stazione di Crema. Racconta il barista ...

Autobus incendiato - ragazzino con una telefonata ha dato l’allarme : Autobus incendiato, ragazzino con una telefonata ha dato l’allarme Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall’autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti in salvo, prima che il mezzo andasse a ...

San Donato - guidatore ferma autobus e appicca incendio : a bordo un gruppo di bambini : autobus in fiamme ed emergenza sulla Paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Stando alle prime ricostruzioni, è stato un uomo a dare fuoco all’autobus a bordo del quale c’erano dei bambini in gita. E quell'uomo sarebbe stato proprio il conducente del bus: avrebbe fermato il mezzo, dun

È andato a fuoco un altro autobus a Roma - è il quarto dall’inizio dell’anno : Un autobus di ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è andato a fuoco mentre si trovava fermo al capolinea a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale. L’incendio è avvenuto poco dopo le 22 e secondo Roma Today si è

Scuola - bussetti : ‘Sono il più grande datore di lavoro d’Italia : bisogna rimettere in gioco tutti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a ‘Panorama’, all’interno della quale ha parlato della sua attività nel dicastero di Viale Trastevere. ‘Ora io sono il più grande datore di lavoro d’Italia – ha affermato l’esponente della Lega Nord – Un milione e duecentomila dipendenti’. ‘Sono il più grande datore di lavoro ...

Stefania Soldini - la scienziata che ha guidato la sonda Hayabusa : Grazie alle conoscenze acquisite riguardo la 'meccanica celeste' il Japan Society for the Promotion of Science , istituto giapponese che sostiene la scienza, le ha conferito una borsa di studio che è ...

Milano - freddato in strada - confessa il killer : vendetta per presunti abusi sulla figlia : Appena ieri, è stato freddato con quattro colpi di pistola. Un'esecuzione in piena regola avvenuta in strada nei pressi di un centro commerciale di Rozzano, nell'hinterland milanese. A distanza di 24 ore, ha un nome il killer di Antonio Crisanti, napoletano di 63 anni. Merito non di un'indagine lampo: il responsabile dell'omicidio ha bruciato sul tempo gli inquirenti andandosi a costituire stamattina alla locale tenenza dei carabinieri. Si ...

R. Kelly - mandato d euro arresto con l euro accusa di abusi sessuali su minori : Va avanti la bufera che vede coinvolto l'artista R&B americano R. Kelly , al secolo Robert Sylvester Kelly. Il cantante, da anni è al centro di un vero e proprio scandalo per aver commesso abusi ...

Ragazza violentata da quattro uomini : 'Mi hanno dato droga - gli abusi in una casa' : Stupro choc a Viareggio , dove una Ragazza ha dichiarato di essere stata violentata da un branco di quattro uomini , dai quali aveva ricevuto una dose di droga nella pineta della città toscana: la ...

Suor Deodato : l'abuso delle religiose è un fenomeno anche italiano : La prima donna consacrata, vittima di abuso sessuale, l'ho incontrata nei primi anni del 2000 ed è stato per me l'entrata in un mondo e in un vissuto di dolore e di sofferenza profondo e travolgente. ...