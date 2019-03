Il 5G e le tensioni tra Washington e Pechino | con Roma nel mezzo

tensioni Lega-M5s. Salvini : 'Flat tax è nel contratto' - : Il leader leghista: "Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". Di Maio: "L'importante è abbassare le tasse e subito". Polemica sul decreto sblocca cantieri per una sanatoria per le mini-...

Nella penultima puntata de La Porta Rossa 2 tensioni tra Cagliostro e Vanessa : chi è Jonas? Trama 13 marzo : La penultima puntata de La Porta Rossa 2 svelerà finalmente la vera identità di Jonas? La serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession sta volgendo al termine, e tutti i nodi verranno al pettine. Nel doppio episodio in onda stasera, mercoledì 13 marzo, i rapporti tra Cagliostro e Vanessa sono ancora tesi, in seguito alla loro discussione, perciò i due indagheranno per vie separate. Mentre la giovane medium approfondisce la sua conoscenza con ...

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Daniele Nardi - alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat : soccorsi bloccati per le tensioni tra India e Pakistan : Dispersi in Pakistan a circa 6mila metri di altezza, sul Nanga Parbat, nona montagna più alta del pianeta, conosciuta come la ‘montagna assassina’. È da domenica scorsa che non si hanno più notizie dell’alpinista Daniele Nardi, 42enne di Sezze, in provincia di Latina, e dell’inglese Tom Ballard, figlio di Alison Hargreaves, la celebre scalatrice britannica morta nel 1995 sul K2. A rendere difficili le ricerche stanno ...

tensioni tra India e Pakistan : bloccate le ricerche dell'alpinista disperso Daniele Nardi : A causa delle Tensioni tra India e Pakistan nelle zone di confine, l'elicottero incaricato di avviare le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard - di cui non si hanno notizie da domenica scorsa sul Nanga Parbat - è bloccato a Skardu, a poca distanza dal campo base. Lo comunicato lo staff di Nardi che sta cercando di trovare una rapida soluzione per consentire all'elicottero di sorvolare la montagna alla ricerca dei due alpinisti.Assieme ...

Asia contrastata su tensioni India-Pakistan. Tokyo in rialzo : ... visto che mantenere l'attuale politica troppo a lungo potrebbe causare eccessive oscillazioni nell'economia. Kataoka ha anche sottolineato come BoJ e governo debbano intensificare la cooperazione ...

William e Harry - è di nuovo gelo dopo le tensioni tra Kate e Meghan : Non si vedono né si sentono da qualche tempo, e non era mai successo prima: è gelo totale tra il principe William e il fratello Harry, a causa delle tensioni che da tempo corrono tra le...

Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo : “tensioni tra Lega e 5 Stelle - rischio elezioni anticipate” : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che rimane critica verso il nostro Paese e sottolinea come ...

Commercio - tensioni tra Cina e Australia : 6.12 La Cina bandisce le esportazioni di carbone termico Australiano da 5 dei suoi maggiori porti. La mossa è forse legata alle tensioni seguite al bando imposto da Canberra al colosso cinese Huawei per la fornitura di impianti per la rete 5G. Si tratta di un duro colpo, visto che l'Australia è il secondo Paese esportatore di carbone termico al mondo e che la Cina è il secondo Paese importatore del suo carbone. Nel 2018 l'Australia ne ha ...

La recente introduzione delle microtransazioni in COD : Black Ops 4 aumenta le tensioni tra sviluppatori e giocatori : La recente introduzione delle loot box in Call Of Duty: Black Ops 4 ha fatto arrabbiare parecchi fan, che lamentano il fatto di ritrovarsi un season pass a pagamento, oggetti cosmetici nel negozio del gioco e come colpo di grazie anche le loot box. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, l'utente lagmademedoit ha pubblicato un post su Reddit dando del bugiardo al design chief David Vonderhaar, che in una precedente intervista aveva ...