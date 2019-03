Icardi-Wanda Nara | la rivelazione di un giornalista argentino | “rischiarono di lasciarsi

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un conduttoreha rivelato un retroscena relativo alla storia tra, che sarebbe potuta finire per colpa dell’attaccante dell’Inter La storia tra Mauroè solida e duratura, considerando che i due stanno insieme ormai da oltre cinque anni. Il loro rapporto però avrebbe potuto troncarsi quasi immediatamente, per colpa di un cellulare segreto tenuto da Maurito per contattare altre donne.Fabio Ferrari/LaPresseA rivelarlo è il noto conduttore televisivoAngel de Brito, venuto a conoscenza di questo particolare retroscena: “quando si conobberoe Mauro,aveva due cellulari e uno sparì in un giorno. Uno era quello “ufficiale” e l’altro quello per le “cosette”. E un giorno quelle “cosette” vennero a galla, quando la coppia non era ancora sposata.si ...

Nicola72311282 : @Rossonerosemper Sono parenti di Wanda e Icardi per caso??????? - mainsport_it : La coppia #Icardi #Wanda è ancora sotto i riflettori. Pare che tra i due , soprattutto all'inizio, non era tutto ro… - reilachii : “Era Teodora che prendeva le decisioni per Giustiniano, era lei ad influire. Erano i Wanda Nara e Icardi del tempo” Volo -