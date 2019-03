Icardi torna il gruppo | la reazione dei social è esilarante FOTO ...

Inter. Mauro Icardi torna a disposizione di mister Spalletti : Siglata la tregua. Mauro Icardi ha terminato le cure al ginocchio sinistro infortunato da tempo. Quindi già da domani sarà

Caso Icardi : verso la soluzione - Maurito torna ad allenarsi col gruppo : Il Caso Icardi si avvia a trovare la sua giusta soluzione. Domani 21 marzo, ad un mese e una settimana dallo scoppio della vicenda che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di tifosi nerazzurri, Maurito tornerà ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Ufficialmente l'allenamento differenziato per curare il ginocchio è terminato. Ma a detta di molti bene informati il rientro in gruppo è il primo passo concreto dell'attaccante argentino per ...

Lo stop forzato di Icardi sta per finire - domani torna in gruppo : Lo stop forzato di Mauro Icardi sta per finire. L'attaccante dell'Inter ha terminato le cure al ginocchio sinistro infortunato da tempo. Da domani, quindi, sarà di nuovo in gruppo a disposizione di mister Luciano Spalletti. Ricordiamo che a Icardi gli venne tolta la fascia da capitano poco prima della trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna. Poi un lungo tira e molla e tanta incertezza sul suo futuro. Icardi potrebbe rientrare già ...

