vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Gli jarawa, isole AndamaneGli jarawa, isole AndamaneI sentinelesi, isole AndamaneI kayan, ThailandiaLe Riserve delle Tigri, IndiaPigmei, boscimani, masai, AfricaPigmei, boscimani, masai, AfricaI Baka, CongoIincontattatiIincontattatiI Cogui, ColombiaC’è una protervia culturale che da secoli spinge l’Occidente a portare nel mondo la propria cultura, religione, forma politica. E ancora, abitudini, etica, o anche solo «noi stessi» in veste di turisti. Andiamo da viaggiatori a «rapinare» l’intimità di luoghi e genti. A camminare per foreste vergini, a vedere animali in pericolo, a voler raggiungere l’eden di popolazioni remote, spinti spesso da nessun reale interesse se non nell’essere i primi, nel fare una cosa unica. I turisti hanno preso il posto di esploratori, antropologi, geografi, e dato spazio a un rapporto fagocitante con l’altro. Ma se le popolazioni che ...

TravellerItalia : I Viaggiati, ovvero i popoli che vivono meglio senza di noi -