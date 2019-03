I segreti di una scenografa | Margherita Palli si racconta

Le liti tra Aldrin e Armstrong - le paure di Collins : lo sbarco sulla Luna rivela nuovi segreti : Si avvicina il 21 luglio, data del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, e quasi ogni giorno emergono nuovi particolari sulla missione dell’Apollo 11, un’impresa della quale credevamo di sapere già tutto. Ma nessuno aveva ancora raccontato la guerra senza esclusione di colpi che “Buzz” Aldrin aveva fatto a Neil Armstrong per potere essere lui i...

Cristiano Ronaldo - una bomba a luci rosse dopo il trionfo. 'Ti mordo il c***'. I messaggi segreti in diretta : Nuovo scandaletto erotico per Cristiano Ronaldo , decisamente meno grave dell'accusa di stupro avanzata mesi fa da Kathryn Mayorga . Questa volta è la bella Alexandra Mendez , modella e influencer ...

'Con Fellini in metropolitana tra donne e segreti'. Parla la 'segretaria' - una vita per il cinema - : Forse la mia esperienza è stata diversa: le altre signore vivevano negli uffici, io ero con lui sui set e posso dire che era totalmente affascinato dal mondo femminile, Fellini adorava le donne e ...

Come nasce una borsa Hermès? I segreti degli artigiani in mostra all'Ara Pacis di Roma : E' un mondo di eccellenze e bellezza, una sorta di festival dell'artigianato della storica maison che dopo aver fatto il giro del mondo ora è a Roma fino al 16 marzo. L'idea è di condividere con il ...

Federica Panicucci - 51 anni - svela i segreti del suo fisico perfetto : “Faccio una vita monacale” : Basta accendere la tv o dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai. Oltre a essere brava e preparata, con una lunga carriera alle spalle, la conduttrice di Mattino Cinque è bella da togliere il fiato: a 51 anni ha un fisico strepitoso che farebbe invidia a molte colleghe più giovani. Mamma di due ragazzini, la presentatrice che da sempre porta lunghi capelli ...

Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio : partenze e segreti : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Diego lascia Acacias e poi torna da Blanca, lo strano atteggiamento di Olga Nel corso della prossime puntate di Una Vita, dopo aver detto addio a Blanca, Diego lascia Acacias e va in Brasile per cercare una pietra preziosa. Nonostante Ursula non sia d’accordo, intanto, la ragazza chiede alla sorella […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio: partenze e segreti proviene da ...