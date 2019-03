I piatti della felicità di 10 grandi della cucina italiana

Il ritorno dei piatti della nonna : alla riscoperta della tradizione e della genuinità : Dopo anni di piatti global, fusion, molecolari e futuristi si assiste ad uno storico ritorno dei piatti della nonna che seguono le stagioni, rispettano il clima e l’ambiente, non sprecano, recuperano prodotti antichi, aiutano il presidio del territorio e valorizzano il Made in Italy. Un cambiamento al centro della giornata nazionale della cucina contadina nel primo giorno di primavera che si svolge a Roma il prossimo Venerdi 22 marzo dalle ore ...

10 primi piatti per il pranzo della domenica : Lasagne al pestoLasagne al pestoTortini di risoTortini di risoPizzoccheriGnocchi alla romanaRisotto gamberi e agrumiSpaghetti ai frutti di marePenne al gratinRavioli alla zuccaRose di lasagnaGnocchi alla sorrentinaMangiare è sempre bello, e durante il pranzo della domenica persino di più: niente orologi né appuntamenti, le persone che ami intorno alla tavola, quella sensazione di essere nel posto in cui vorresti sempre essere. Il momento più ...

MasterChef su Sky Uno a Burano con i piatti della tradizione veneta : A MasterChef ITALIA ormai si gioca soprattutto di strategia. Lo scontro è frontale, uno contro uno e, oltre alla passione e alla creatività, ognuno degli aspiranti chef in gara - competitivi e sempre più abili e talentuosi ai fornelli - deve fare i conti con le simpatie e le antipatie reciproche. Anche nel nuovo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – in onda, giovedì 28 ...

I 10 piatti per sopravvivere alla settimana della moda di Milano secondo Paolo Stella : Macha Japanese CafèSoulgreenFeat Food - Fitness and Healthy RestaurantPanino GiustoTemakinhoLievitàFUD Bottega SiculaCalifornia BakeryTramèBiancolatteRosticceria GiacomoPokèria by NIMAGreek FusionCi sono persone che hanno attraversato a nuoto lo stretto di Messina. Ci sono persone che hanno scalato l’Everest senza ossigeno. Ci sono persone che hanno nuotato in mezzo agli squali affamati. Ma nessuno, e dico NESSUNO, riuscirà a superare indenne la ...