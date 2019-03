I giganti della montagna | il Pirandello monumentale di Gabriele Lavia

Le foto della rarissima Elefantessa Regina dalle zanne giganti : solo 20 esemplari in tutto il mondo : Purtroppo questo tipo di elefante è molto raro in Africa: vittima dei bracconieri, attratti dalle sue lunghe zanne d'avorio, secondo le ultime stime in tutto il mondo ne rimangono soltanto 20 ...

Astronomia - dall’esplosione della Luna alle tempeste solari - dalle supernove fino a pianeti vagabondi e giganti gassosi : ecco cosa può succedere alla nostra Terra e perché “basta poco” per distruggerla : Il nostro sistema solare supporta la vita sulla Terra ed è relativamente sicuro… o almeno per ora. Ma basterebbero queste piccole e leggere modifiche per distruggere completamente la vita sulla Terra. ecco in che modo. Se non ci fosse Giove Giove non è solo un bel pianeta con decine di lune intorno. Secondo gli astronomi, il nostro grande vicino gassoso sta proteggendo la Terra da tutte le rocce che vagano nello spazio. Se Giove sparisse per ...