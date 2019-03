Ho passato il peggior Natale della mia vita Avevo tre intrusi dentro

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Carolyn Smith, la ballerina e coreografa britannica e famosa per essere uno dei giudici di Ballando con le stelle, tornerà su Rai uno nella nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Tornerà più forte che mai, nonostante la sua estenuante battaglia con il tumore, non rinunciando alla grinta che da sempre la contraddistingue. Lo ha dichiarato in una intervista al settimanale Chi, parlando proprio del cancro:"Posso finalmente dire che sto davvero "abbastanza bene", che la mia situazione sta migliorando. Hoilmia. Mi hanno detto che non c'era solo un intruso e che dovevo fare una radioterapia un po' particolare che poi mi ha letteralmente massacrato. Però poi, dai treche c'erano uno è sparito e gli altri due sono sensibilmente diminuiti".Attende intanto gli ultimi esami dopo la chiusura dell'ultimo ...

