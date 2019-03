Hideo Kojima e Norman Reedus parleranno di Death Stranding durante Tribeca Film Festival

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Come riportato da DualShockers,la diciottesima edizione delFestiva,avranno l'occasione di parlare di, forse l'esclusiva PlayStation 4 più attesa dal pubblico. L'evento si terrà a fine aprile, dunque ci sarà da aspettare ancora circa un mese.Ecco come il sito dell'evento descrive l'intervento di, creatore di videogiochi conosciuto in tutto il mondo e considerato da molti il padre fondatore del genere stealth, sta lavorando duramente alla nuova esclusiva PS4,. Si sa poco su questo misterioso progetto, e le speculazioni dei fan e dell'industria hanno dato vita ad un grande entusiasmo. Per discutere del suo gioco capace di portare avanti i limiti del gaming,sarà raggiunto dalla star di, meglio noto per le sue performance in The ...

