Guns N' Roses | bambino prodigio a 9 anni suona in tv l' assolo di Sweet Child O' Mine

"Oltre ai Guns N' Roses la mia passione sono i film dell'orrore" : Dopotutto è una delle ultime leggende rock in circolazione. Nella storia di Slash c'è l'abc di uno stile di vita: il virtuosismo, alla chitarra,, l'esagerazione, del passato,, la forza iconografica, ...

Guns'n Roses - Slash : 'Le foto horror sui social rappresentano una parte nascosta di me' : Saul Hudson, in arte Slash, è considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Sono diventati iconici i suoi assoli nelle canzoni di una delle rock band più influenti e più discusse degli ultimi 30 anni: i Guns'n Roses, che dopo il Reunion Tour hanno annunciato un nuovo attesissimo album. L'ultimo progetto della band statunitense risale addirittura al 2008 ed è intitolato Chinese Democracy, lavoro che ha letteralmente diviso in due i ...

Guns N'Roses - Slash sulla prima volta che ascoltò la voce di Axl : 'Era molto espressiva' : In attesa che i Guns N'Roses possano lavorare in tutta tranquillità al loro nuovo album, Slash, intervistato dal magazine Kerrang!, ha parlato di quando ancora non faceva parte della storica rock band e ha voluto così ricordare la prima volta che ascoltò la voce del cantante Axl Rose, grazie ad una cassetta che gli fece ascoltare il chitarrista e già membro del primo nucleo dei Guns, Izzy Stradlin. L'intervista Intervistato da Kerrang!, Slash, ...

Guns N' Roses - Richard Fortus : forse la band lavorerà al nuovo album dopo l'estate : Intervistato da STLtoday, Richard Fortus, attuale chitarrista dei Guns N' Roses, ha confermato che la band registrerà forse un nuovo album non appena Slash terminerà il suo tour da solista insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, che si concluderà nel mese di agosto. L'intervista Richard Fortus, chitarrista dei Guns N' Roses, conferma la notizia relativa al possibile nuovo album della band statunitense: ci dovrebbe essere, ma bisognerà ...