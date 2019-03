Graduatorie ATA 24 mesi | i bandi e le scadenze | aggiornamento del 20 marzo

Personale Ata 2019 : aggiornamento Graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Ata - controlli serrati su Graduatorie per titoli falsi : nuove denunce : Non si fermano i controlli sulle graduatorie di terza fascia Ata e arrivano nuove denunce per titoli falsi. Diplomi mai ottenuti davvero; titoli acquistati col massimo dei voti; scuole fantasma; telefoni irraggiungibili al momento delle verifiche, sono solo alcuni punti della vicenda riguardante i titoli falsi posseduti da diversi operatori Ata, che sembra essere infinita. Tutto però sta venendo a galla grazie agli efficienti controlli ...

Graduatorie ATA III fascia : precisazioni su aggiornamento punteggi : Le attuali Graduatorie ATA III fascia hanno validità per il triennio 2018-2021. Gli aggiornamenti di titoli e servizi avverrà solo alla fine del periodo ora indicato, suggellato da apposito decreto ministeriale. Tale argomento è stato ripreso nelle ultime ore anche dal portale Orizzonte Scuola, proponendo una lettera scritta da Luca, un lavoratore facente parte del personale ATA. Nella missiva, l’uomo chiedeva se nell’arco del ...