Gori sindaco di Bergamo | «Da Salvini nessuna risposta per le aggressioni della polizia

(Di mercoledì 20 marzo 2019) I fatti risalgono al 27 febbraio Continuano a rimanere senza risposte le denunce dei tifosi bergamaschi per quel che è successo dopo il match di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta. In tanti sostengono di essere stati fermati, mentre erano a bordo dei bus diretti a, ci sono anche le testimonianze degli autisti. La partita si è giocata il 27 febbraio, tre settimane fa. Oggi ildiGiorgio Gri ha scritto uno status facebook, che equivale a un comunicato politico. Un attacco a. Ile i bergamaschi attendono una, una versione, una spiegazione per gli spiacevoli episodi di quella notte.Su facebook #a doppia velocità. Per far sequestrare la nave #MareJonio e aprire l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ci ha messo poche ore: le cronache lo descrivono impegnato “sin dall’alba” per evitare di arrivare in Parlamento, ...

