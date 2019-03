Google Stadia è il nuovo servizio di gaming che potrebbe cambiare il modo di giocare

Google Stadia : la funzione "Crowd Play" permetterà agli spettatori di giocare con i loro streamer preferiti : Alla Game Developers Conference di quest'anno, Google ha annunciato Stadia, una nuova piattaforma progettata per lo streaming dei giochi. Come parte di Stadia, Google ha rivelato una funzione YouTube chiamata Crowd Play. L'Head of gaming di YouTube Ryan Wyatt ha mostrato la feature, che consente agli spettatori di fare la coda e giocare con i loro streamer preferiti.Come riporta Polygon, Wyatt ha fornito un esempio dove degli spettatori guardano ...

Stadia : Google svela al mondo il futuro del gaming alla GDC 2019 : Molta era la curiosità che gravitava intorno a Google, soprattutto da quando è stato confermato che l’azienda di Mountain View sarebbe stata presente alla Game Developers Conference di San Francisco, uno degli eventi più importanti dedicati all’intrattenimento videoludico. Molti gli indizi trapelati in vista dell’evento, che puntavano tutti su un’unica certezza: la volontà del colosso statunitense di entrare con forza ...

Con Stadia - Google entra nel mondo dei videogiochi : Google entra nel mondo dei videogiochi e presenta Stadia al Game Developers Conference (GDC) 2019, un servizio di streaming game in grado di passare attraverso i più disparati gadget: dal PC allo smartphone, dalla TV alla console offrendo giochi su richiesta attraverso il cloud. Il lancio è previsto entro il (Continua a leggere)L'articolo Con Stadia, Google entra nel mondo dei videogiochi è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

L'integrazione tra Stadia - Google Assistant e YouTube aiuterà i giocatori quando si troveranno bloccati in una sezione difficile di un gioco : Di solito quando rimaniamo bloccati in un gioco, è necessario mettere in pausa e andare a cercare la sezione di nostro interesse. Forse troveremo una guida o una procedura dettagliata di YouTube, in cui dovremo cercare il punto giusto. L'imminente lancio di Google Stadia potrebbe capovolgere l'intero processo.Come riporta Polygon, durante la presentazione alla Game Developers Conference 2019, Google ha svelato Stadia, un servizio che permetterà ...

Google Stadia - il futuro dei videogiochi è nello streaming : ecco come funziona : Google si lancia nel mondo dei videogiochi, cercando di buttare all'aria lo scenario videoludico che conosciamo adesso. Niente console, computer potenti o dischi fisici, per giocare in futuro basterà lo streaming attraverso un qualsiasi dispositivo collegato in Rete. È questo l'obiettivo di Google Stadia, la piattaforma appena annunciata da Big G alla Game Developer Conference, il punto di ritrovo annuale per tutti gli ...

Doom Eternal a 4K e 60 fps su Google Stadia in un video gameplay : Durante la presentazione di Stadia avvenuta nella serata di ieri, Phil Harrison e i vertici di Google hanno anche presentato alcuni dei partner che stanno già collaborando al miglioramento del servizio supportandolo con i propri titoli. Un nome su tutti? id Software e ovviamente Doom Eternal.Marty Stratton di id è salito sul palco dell'evento confermando che il nuovo capitolo dello storico FPS è già giocabile efficacemente attraverso Stadia e ...

Google Stadia ha confermato il bello e il brutto dello streaming - editoriale : È stata una dichiarazione di intenti. Audace, aggressiva e bellissima, ma comunque una dichiarazione di intensi. La conferenza con la quale Google ha presentato al mondo Stadia è infatti ricca di parole che abbiamo spesso associato a un servizio di streaming videoludico: accesso istantaneo, nessuna spesa hardware, facilità d'uso. Restano ancora tanti interrogativi però ed elementi più concreti, che Google ha ben evitato: che giochi ci saranno, ...

Stadia - quale sarà il prezzo della console Google e la sua data di uscita? : Il prezzo della console Google Stadia non è mai stato rivelato dal colosso di Mountain View. Nonostante la compagnia americana abbia deciso di alzare finalmente il sipario su Stadia dal palco della Game Developers Conference di San Francisco, sono in tantissimi a chiedersi quanto dovranno spendere per poter usufruire degli avveniristici servizi di questa piattaforma. Piattaforma che, come vi ho già spiegato in questo articolo ricco di dettagli e ...

Arriva Google Stadia : una rivoluzione nel mondo dei videogames : Google tira fuori un asso dalla manica che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiocatori di tutto il mondo, il suo nome è Stadia, ed è un nuovo servizio che permette di giocare a tutti i giochi del panorama videoludico, da qualsiasi parte il giocatore si trovi e da qualsiasi dispositivo: Pc, tablet, smartphone e anche smart tv. Come dicevamo è un servizio, non un dispositivo o una consolle come siamo abituati a vedere, un po alla stregua ...

Phil Harrison e Majd Bakar ci parlano di Google Stadia - intervista : Lo streaming si è dimostrato essere una delle tecnologie più rivoluzionarie a raggiungere il mercato dell'entertainment nell'ultima decade. L'accesso semplice ed istantaneo a film, serie TV e musica ha cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo e ascoltiamo i nostri prodotti preferiti. E se Google riuscirà a raggiungere i propri obiettivi, lo streaming cambierà anche il nostro modo di giocare. Ieri, l'azienda statunitense ha annunciato un ...

Sul controller di Google Stadia è presente il famoso Konami Code : Se avete visto la presentazione del nuovo servizio streaming di Google, noto come Google Stadia, potreste aver notato un riferimento a uno dei codici "segreti" più amati e conosciuti di tutti i tempi.Come segnala IGN, durante la conferenza, quando venivano mostrati i pulsanti del nuovo controller insieme alle loro funzioni, la grafica su schermo ruotava il pad per rivelare il famoso codice Konami.Se non avete familiarità con il codice, è anche ...

Stadia - Google si dà ai videogiochi : grande potenza e alcuni dubbi : Era un po’ il segreto di Pulcinella dell’industria dei videogame, ma alla fine l’annuncio ufficiale c’è stato e l’impressione è che il 19 marzo 2019, in un modo o nell’altro, passerà alla storia di questo settore. Google, nel corso della Game Developer Conference che si sta tenendo in questi giorni a San Francisco, ha presentato al mondo il suo Stadia. Chi si aspettava una console vera a propria, fisica, toccabile con mano, forse resterà ...

Google Stadia : il sistema Style Transfer ML permetterà di modificare gli ambienti all'interno dei giochi : Come ormai saprete, durante la Game Developers Conference 2019, Google ha svelato Stadia, il suo innovativo servizio streaming, e ha mostrato una caratteristica particolarmente accattivante, chiamata Style Transfer ML, una tecnica di apprendimento automatico che ricompone le immagini nell'estetica di altre immagini, consente agli sviluppatori di mappare automaticamente texture e palette di colori da immagini e foto negli ambienti di gioco, ...

Quale sarà il prezzo di Google Stadia? Le parole del CEO di Ubisoft : Solo nella tarda serata di ieri abbiamo assistito all'annuncio di Stadia, il servizio streaming di Google che dai primi dettagli si rivela estremamente ambizioso ma anche avvolto da alcuni inevitabili dubbi.Se dal lato tecnico il Digital Foundry ha già analizzato in dettaglio la proposta di Google, una delle incognite più importanti è quella del prezzo. Quanto costerà utilizzare Stadia e Quale modello utilizzerà? Yves Guillemot, CEO di Ubisoft ...