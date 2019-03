Golf | al via il Valspar Championship

Golf - European Tour 2019 : otto italiani al via del competitivo Oman Open. Joost Luiten difende il titolo : L’European Tour 2019 rimane nella Penisola arabica: si disputa questa settimana l’Oman Open, un torneo giovanissimo, dal momento che è nato appena un anno fa e ha visto il successo dell’olandese Joost Luiten davanti all’inglese Chris Wood e al francese Julien Guerrier. I primi due della classifica tornano all’Al Mouj Golf di Muscat per giocarsi le proprie carte in un field di buon livello. Sono presenti il cinese ...

Medio Oriente - Trump invia il consigliere-genero alla conquista del Golfo e dei petrodollari per il "Deal of The Century" : In missione nel Golfo. Per conquistare le petromonarchie del Golfo al "Deal of the Century" e per dare una mano al suo amico Mohammed bin Salman, l'erede al trono del Regno Saud, inguaiato dal caso-Khashoggi. In viaggio per conto del presidente Trump, del quale Jared Kushner, oltre che essere consigliere per il Medio Oriente è anche genero. Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ad affiancare il trentottenne genero ...

Golf – Genesis Open : rientro rinviato per Francesco Molinari : Francesco Molinari, rientro rinviato di una settimana: l’azzurro non sarà in gara al Genesis Open Francesco Molinari non parteciperà, come aveva programmato, al Genesis Open (PGA Tour, 14-17 febbraio). L’azzurro ha annunciato in un tweet che a causa di una brutta influenza con febbre, che lo ha tenuto a letto, non è stato in condizioni di viaggiare per andare a Pacific Palisades, in California, dove si svolgerà l’evento. “Ci vediamo ...

Golf - al via il Phoenix Open : ANSA, - ROMA, 30 GEN - Una cornice di pubblico da far invidia a qualsiasi evento sportivo. Con lo spettacolo dentro e fuori dal campo. Il PGA Tour torna con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno,...

