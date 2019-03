Global Space Congress | gli Emirati Arabi Uniti in vetrina per le attività spaziali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lo spazio come opportunità è il filo conduttore dell’edizione di quest’anno delin corso a Abu Dhabi. Un meeting biennale che l’Agenzia spaziale degliorganizza nel Golfo Persico.Tra gli eventi di apertura – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – un incontro dedicato alle potenzialità legate alla realizzazione di un programma spazialee: ne hanno discusso i vertici delle principali agenzie mondiali, tra le quali quella del Regno Unito, quella francese, canadese, russa edna. Per l’ASI ha presenziato il Commissario Straordinario Piero Benvenuti e a dar voce a livello mondiale è stata Simonetta Di Pippo, Direttore dell’UNOOSA, l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio.Il fulcro della giornata per l’ASI è stato l’incontro bilaterale al vertice tra le delegazioni delle agenzie italiana e degli ...

