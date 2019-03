Gli scienziati hanno risvegliato le cellule di un mammut di 28 000 anni fa con

Gli scienziati hanno invertito il flusso del tempo? No - non è proprio così : Questa volta rischio grosso. Mi avventuro oltre i confini della fisica che riesco a vedere in modo chiaro. Però devo farlo. Scientific Reports pubblica il 13 Marzo 2019 i risultati di un team internazionale di ricercatori che hanno affrontato il problema dell’origine della freccia temporale cercando di dimostrare sperimentalmente, avvalendosi di un computer quantistico, il ritorno al passato di un elettrone disperso in una impurità a due ...

Appello deGli scienziati : bloccate gli esperimenti di editing genetico su gameti ed embrioni : ... dunque connazionali di Jiankui e abituati a lavorare in un Paese in cui le maglie dei regolamenti sulla sperimentazione clinica sono meno stringenti rispetto al resto del mondo. Pur rispettando l'...

Appello deGli scienziati : bloccate sperimentazione dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani : Una moratoria di cinque anni (minimo) per bloccare qualsiasi sperimentazione clinica dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo. La comunità scientifica mondiale «alza la voce» nei confronti di He Jiankui, il ricercatore cinese dell’Università di Shenzhen che, a novembre, ha annunciato la nascita di due gemel...

Gli scienziati vogliono una moratoria per le modifiche ereditabili del dna : Non un addio, ma piuttosto un arrivederci. Quel che è certo però è che esperimenti spregiudicati come quelli di He Jiankui, il creatore delle gemelline cinesi modificate con crispr, non dovranno più ripetersi. L’appello è ospitato sull’ultimo numero di Nature, e a firmarlo sono alcuni dei nomi più prestigiosi della genetica mondiale, da Emmanuelle Charpentier, una delle madrine di Crispr/Cas9, al nostro Luigi Naldini, direttore dell’Istituto ...

Gli scienziati italiani : "Fermate la corsa ai robot killer!" : ... erodendo la possibilità di individuare chiare responsabilità morali e giuridiche - commenta Guglielmo Tamburrini professore di Logica e filosofia della Scienza presso l'Università Federico II di ...

Ricerca - l’appello deGli scienziati su Nature : “Stop all’editing genetico degli embrioni” : Una moratoria di almeno 5 anni che per il momento blocchi qualsiasi sperimentazione clinica dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo. A proporlo oggi su Nature è un gruppo internazionale di scienziati e bioeticisti che invita la comunità scientifica a una presa di responsabilità di fronte alle controverse applicazioni di una tecnica di modificazione genica dalle grandi potenzialità ma ...

Perché Gli scienziati studiano le stelle "espulse" dalla Via Lattea : Questa stella è stata espulsa dalla nostra galassia 33 milioni di anni fa. La scoperta può aiutare a capire meglio come nascono le stelle iperveloci

Perché Gli scienziati studiano le stelle “espulse” dalla Via Lattea : (foto: Pixabay) Anche le stelle possono essere cacciate o scappare dalle galassie. Trentatré milioni di anni fa, ad esempio, una stella massiccia, sfuggente e rapidissima, denominata Lamost-Hvs1, è stata espulsa a grande velocità dalla Via Lattea. La sorpresa, in questo caso, è che questa espulsione non ha avuto origine nel centro della galassia, come spesso ipotizzato nel caso di queste stelle molto veloci, ma dal disco galattico, il disco di ...

Gli scienziati sul clima. 'La politica faccia presto' : In vista delle elezioni del 4 marzo 2018 Pasini fondò il gruppo "La scienza al voto", chiedendo ai partiti un'azione per l'ambiente. "Ci impegniamo ad accelerare la transizione verso un'economia ...

Gli scienziati sul clima. 'La politica faccia presto' : Oggi spendiamo più per rinfrescare la casa che non per scaldarla. Nell'atmosfera sono disperse 400 parti per milione di anidride carbonica: negli ultimi 800mila anni il pianeta non aveva mai superato ...

Gli scienziati sul clima. "La politica faccia presto" : Riscaldamento globale, rifiuti, siccità: la Terra è malata e non c'è piu tempo da perdere. La denuncia degli esperti e la speranza che siano gli studenti a svegliare le coscienze

Clima : sono 12mila Gli scienziati che sostengono il movimento FridaysForFuture : Dodicimila tra ricercatori e scienziati hanno accolto l’appello in sostegno delle proteste dei ragazzi per la protezione del Clima, organizzati nel movimento Fridays for Future creato da Greta Thunberg. “Loro meritano la nostra attenzione e il nostro pieno sostegno“, si legge nell’appello rilasciato oggi a Berlino, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza di scienziati e ricercatori e dei ragazzi di ...

Gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di orche al largo di Capo Horn? : Si chiama tipo D ed è l’ultima scoperta tra le orche. Con la sua testa più tondeggiante, una pinna dorsale più appuntita e le macchie bianche molto più piccole e vicine agli occhi rispetto a quelle conosciute, rappresenta molto probabilmente una nuova specie. E se finora l’avevamo intravista solo da lontano, oggi per la prima volta possiamo apprezzarla in video, direttamente nel suo habitat naturale. Dobbiamo ringraziare gli ...