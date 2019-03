Gli europei esausti | Roma non ha interesse a un accordo sui migranti

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : azzurrini fuori dalle finali odierne deGli juniores : Proseguono gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: seconda giornata di gare con altre tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella pistola maschile affermazione del russo Anton Aristarkhov con 236.5, davanti al bielorusso Abdul-Aziz Kurdzi, ...

Scacchi - Europei 2019 : nel primo turno zoppicano diversi big. Buona partenza deGli italiani - brava Tea Gueci : patta con il GM russo Rozum : Con 361 partecipanti ha preso il via la ventesima edizione dei Campionati Europei individuali di Scacchi in quel di Skopje, Macedonia del Nord. Il torneo si svilupperà lungo questa settimana e la prossima, seguendo un calendario di undici turni e un giorno di riposo previsto per sabato 23. Per molti big la partenza è stata un po’ zoppicante: sono rimasti bloccati sulla patta il detentore del titolo, il croato Ivan Saric, e i numeri due e ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : nelle prime gare deGli juniores indietro Gli azzurrini : Sono scattati oggi gli Europei di Tiro a segno da 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, fino a domenica: prima giornata di gare con tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni. Nella carabina maschile affermazione del ceco Filip Nepejchal con 252.0, davanti a due magiari, Zalan Pekler, secondo a ...

Calcio - Luigi di Biagio : “Vorrei portare i giocatori migliori aGli europei Under21 - poi non so se verranno tutti” : Dopo il consueto break invernale, si rimette in modo ufficialmente il percorso della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo 2019, che si giocherà nel mese di giugno proprio in Italia. Gli Azzurrini saranno di scena a Trieste giovedì 21 marzo alle 18.30 contro l’Austria, quindi lunedì 25 alle ore 18.30 se la vedranno contro la Croazia a Frosinone. Il CT Luigi Di Biagio ha convocato 25 giocatori (ma non il laziale Luiz Felipe che, ...

Ricerca : identikit deGli europei più propensi a cibarsi di insetti : Roma, 18 mar., askanews, - Giovani maschi e di buona cultura, ecco gli europei più propensi a consumare gli insetti come cibo. L'identikit emerge da un articolo pubblicato sulla rivista 'Food Research ...

Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 : le probabili formazioni. Mancini punta su QuaGliarella : Sabato 23 marzo alle ore 20.45 inizia il cammino dell’Italia di Roberto Mancini verso gli Europei del 2020: la Nazionale italiana di calcio affronterà ad Udine la Finlandia. Soltanto tre giorni dopo sarà già tempo della seconda sfida, quando martedì 26 arriverà a Parma il Liechtenstein. Il CT dovrebbe scegliere per la gara d’esordio il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, in difesa Spinazzola e Biraghi terzini con Bonucci e Chiellini ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa conquista la medaGlia d’oro - argento per Nicoli e Carini : L’Italia chiude gli Europei Under 22 di Boxe con cinque medaglie. Sul ring di Vladikavkaz (Russia) arriva la bella vittoria di Irma Testa che ha demolito l’inglese Scotney tra le 57 kg imponendosi con verdetto unanime (5-0). La campana ha dominato i tre round ed è riuscita così a replicare il titolo dell’anno scorso mentre Rebecca Nicoli e Angela Carini si sono dovute accontentare del secondo posto, venendo battute in finale ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Roberto Mancini chiama QuaGliarella e Spinazzola : Un grandissimo ritorno, ovviamente più che atteso. Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Nazionale italiana di Calcio nelle prossime sfide di Qualificazioni agli Europei del 2020. Sono arrivate infatti oggi le convocazioni del ct Roberto Mancini per i primi due impegni continentali: a fine marzo contro Finlandia e Liechtenstein. 29 i giocatori che si raduneranno lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ovviamente prosegue la linea ...

Calcio - Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! CR7 riabbraccia il Portogallo per le qualificazioni aGli Europei : Cristiano Ronaldo torna in Nazionale! Il fuoriclasse tornerà a vestire la maglia del Portogallo in occasione delle prossime due partite di qualificazione agli Europei 2020 che i lusitani giocheranno contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo). CR7, reduce dalla fantastica tripletta siglata contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla quale la Juventus si è qualificata ai quarti di finale, era assente dalla rosa dei Campioni ...

Lotta – L’Italia punta suGli europei Senior di Bucarest : “saranno doppiamente importanti” : Lotta: ad aprile occhi puntati sugli Europei Senior di Bucarest Chiusi i Campionati Europei Under 23, la Lotta italiana tira le somme e fissa il prossimo obiettivo. Da Novi Sad l’Italia è rientrata a casa senza medaglie, ma con due quinti posti che lasciano ben sperare per il futuro: ”Enrica Rinaldi e Simone Iannattoni hanno disputato una buona prova -sottolinea il Team Manager Lucio Caneva- e sono sulla strada giusta. Per gli ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : tutti Gli azzurri eliminati ai quarti di finale - sei sconfitte in Russia : Giornata nera per l’Italia agli Europei Under 22 di Boxe che si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). I sei azzurri che sono saliti sul ring dello Sports Complex Manege sono stati sconfitti nei rispettivi quarti di finale e dunque non avremo semifinali al maschile. Il 49 kg Cordella ha perso 5-0 contro il rumeno Girleanu, verdetto unanime sfavorevole anche per il 56 kg Russo contro il russo Iarulin e per il 64 kg Malanga contro il ...

Calcio - i possibili convocati di Mancini per le Qualificazioni aGli europei 2020. L’Italia sfida Finlandia e Liechtenstein : presenti Izzo e Kean? : L’Italia è pronta per tornare in azione dopo il lungo inverno, la nostra Nazionale scenderà in campo il prossimo 23 marzo per affrontare la Finlandia a Udine nel primo match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri stanno cercando di uscire dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la Nations League dell’anno scorso ha dato i primi segnali e ora bisogna ripartire con grande convinzione: l’esordio ...

Calcio - via alle candidature per diventare volontari aGli europei under 21 : I volontari formeranno una squadra composta da 400 unità in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste...

Ufficializzate le dimissioni di Paolo Savona : Giuseppe Conte assume la delega aGli Affari europei : Dopo le dimissioni di Paolo Savona, la delega agli Affari europei torna al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Come confermato, attraverso una nota, da Palazzo Chigi. Viene confermato come sottosegretario Luciano Barra Caracciolo, che ieri aveva detto di non sapere se fosse ancora in carica o meno.Continua a leggere