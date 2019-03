Giornata Mondiale Felicità | buonumore passa anche dallo shopping

Ferrara. Per la Giornata Mondiale della Poesia reading dedicato alla primavera : Sarà dedicato alla primavera il reading poetico programmato dal Gruppo Scrittori Ferraresi in occasione della Giornata mondiale della Poesia, giovedì

Giornata Mondiale felicità - guida ai 12 alimenti del buonumore : Roma, 19 mar., askanews, - 'Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene': lo scriveva Virginia Wolf e questa massima è vera ancora oggi. Per ritrovare il benessere ...

Giornata Mondiale dell'acqua il 22 marzo. : I rifugiati sono una categoria fortemente vulnerabile, afferma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ricordando che l'accesso all'acqua potabile è un diritto ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua seconda “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica ...

Giornata Mondiale dell'acqua 2019 - un convegno a Verona : Presentato il nuovo direttore di Acque Veronesi Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il nuovo direttore di Acque Veronesi, Silvio Peroni, 48 anni, laureato in economia e ...

La Giornata Mondiale del riciclo : solo il 9% delle materie prime si riutilizza : Ed è questo quello che si propone la Giornata mondiale del riciclo che si celebra oggi, per aumentare la consapevolezza sull'importanza di un'economia circolare. A riguardo l'Italia può vantare ...

Giornata Mondiale del riciclo : grazie alle fonderie cresce il riutilizzo dei rottami metallici : Se pensate che le fonderie siano la classica industria pesante che consuma materie prime e produce sostanze inquinanti forse vi state sbagliando: il primo Rapporto di Sostenibilità del comparto, realizzato da Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane, racconta infatti una storia diversa, pur senza nascondere sotto il tappeto le criticità di un settore produttivo complesso. «Il nostro settore – sottolinea il ...

Rugby - Ranking Mondiale (18 marzo 2019) : la classifica agGiornata. Italia 14ma - Galles secondo! : Il Sei Nazioni ha dato un nuovo assetto al Ranking Mondiale di Rugby: l’Italia resta al 14° posto, limitando i danni nella sconfitta contro la Francia, contenendola entro i 14 punti di scarto e perdendo così soltanto pochi centesimi. I campioni del Galles dopo aver battuto l’Irlanda nell’ultima giornata, la scavalcano anche nella classifica internazionale issandosi in seconda posizione, alle spalle della sola Nuova ...

Rugby femminile - Ranking Mondiale (18 marzo 2019) : la classifica agGiornata. Italia sesta - nell’Olimpo della palla ovale! : La straordinaria impresa dell’Italia del Rugby femminile, capace di battere per 31-12 la Francia, ex terza potenza Mondiale della palla ovale e campione uscente del Sei Nazioni, che ha consegnato alle azzurre il secondo posto finale nel torneo, si riverbera nella graduatoria Mondiale. Il nuovo Ranking internazionale vede l’Italia, che con la vittoria di ieri ha guadagnato ben 2.97 punti, al sesto posto, davanti all’Australia di ...

Giornata Mondiale dell’acqua : ecco il vademecum antispreco di questa preziosa risorsa : L’acqua è fonte primaria di vita dell’uomo e del Pianeta, una risorsa preziosa, tanto da essere definita “oro blu”, eppure la sprechiamo quotidianamente in quantità notevoli. Doccia, pulizia della casa, irrigazione delle piante sono alcune delle attività in cui si registra il consumo maggiore di acqua. In occasione del World Water Day 2019, Giornata istituita dall’ONU e celebrata ogni anno il 22 marzo, InSinkErator, multinazionale americana ...

Giornata Mondiale della Felicità : ecco l’alimento elisir del buonumore - tra le pietanze più amate e conosciute : Bianca o rossa, tradizionale o gourmet, artigianale o surgelata, non esiste luogo in tutto il mondo in cui la pizza non rappresenti l’emblema della Felicità a tavola. E i numeri del business legati a questa pietanza – tra le più amate e conosciute nei 5 continenti – testimoniano un trend in continua ascesa, anche nel comparto “sottozero”: nell’ultimo anno, gli Italiani ne hanno mangiato oltre 1kg e mezzo a testa, privilegiando nella ...

Giornata Mondiale felicità : la pizza è elisir di buonumore : Roma, 18 mar., askanews, - Bianca o rossa, tradizionale o gourmet, artigianale o surgelata, la pizza è un elisir del buonumore. E i numeri del business legati alla pizza testimoniano un trend in ...