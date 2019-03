Ginnastica | Coppa del Mondo | Martina Rizzelli e Marco Lodadio volano in finale a Doha

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A(Qatar) è incominciata la quarta tappa delladeldiartistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italia subito protagonista nel palazzetto che ha ospitato gli ultimi Mondiali,si sono qualificati alle Finali delle rispettive specialità che si disputeranno venerdì 22 marzo.La comasca, sesta a Baku pochi giorni fa, entra nella top eight della competizione per la terza volta consecutiva: l’azzurra compie un ulteriore passo in avanti sugli staggi, esegue un esercizio di qualità e viene premiata con 13.233 (5.4 il D Score). Settimo posto provvisorio per l’allieva di Laura Rizzoli in un contesto altamente competitivo: al comando spicca infatti la belga Nina Derwael (15.033 con 6.5 come nota di partenza per la Campionessa del ...

