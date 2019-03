Gianni Cuperlo benedice il dialogo | Basta scomuniche a sinistra

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Se davvero il 26 maggio vivremo le elezioni europee più politiche di sempre, allora la scelta di Zingaretti per una lista aperta è semplicemente decisiva. Per questo dico bene Pisapia, bene Calenda e il suo manifesto. Bene allargarsi a forze del civismo e del solidarismo cattolico".sostiene la scelta del neo segretario di lavorare per allargare i confini, ultimamente troppo ristretti, del Pd. E di farlo in tutte le direzioni, senza preclusioni di sorta, come invece sembra fare qualcun altro. "Non possiamo chiudere allache si identifica nel Partito del socialismo europeo e nel suo gruppo parlamentare - è l'appello dell'ex presidente dem - d'altra parte, se così non fosse saremmo l'unico paese in Europa dove chi si riconosce in quella famiglia andrebbe alle urne diviso".Ma i renziani non sono d'accordo con lei. Per loro va impedito ...

