Gianluca Vacchi - battuta choc a C’è Posta Per Te : “Se ti metti…” : Gianluca Vacchi fa una battuta scioccante a C’è Posta Per Te: il web insorge Il siparietto di Luciana Littizzetto è stato molto apprezzato dal pubblico social che ha segnalato anche una battuta choc di Gianluca Vacchi a C’è Posta Per Te. L’influencer è stato ospite nel programma di Maria De Filippi insieme a Gabriel Garko, Francesco Monte e il modello Brando Bertrand. Nel corso del “test di vicinanza e di affinità” ...

Per Gianluca Vacchi è una vera e propria specialità nuotare sul corrimano del tappeto mobile della stazione : Il 51enne più giovane d'Italia, dalla risata stentorea e che non lesina gli "enjoy" prima di concludere un video, torna a far parlare di sé e lo fa, come sempre, con un nuovo video sul canale che lo ...

Gianluca Vacchi : età - fidanzata e azienda. Com’era prima : Gianluca Vacchi: età, fidanzata e azienda. Com’era prima Sono oramai lontani i giorni in cui Gianluca Vacchi postava sui social i video con la fidanzata Giorgia Gabriele. La coppia infatti da tempo si è divisa ed entrambi stanno vivendo un nuovo amore. La bellissima Giorgia ha trovato la felicità con il manager Andrea Grilli e pare che sia in arrivo la cicogna per i due fidanzati. Gianluca però non si è perso d’animo e ha già ...

MotoGp – Tutti in maschera con Lorenzo : “a Carnevale io come Gianluca Vacchi - mentre Valentino…” : Jorge Lorenzo e l’arduo compito di ‘travestire’ i suoi colleghi per Carnevale: la simpatica risposta del maiorchino nella conferenza stampa del Gp del Qatar La prima giornata nel paddock di Losail è archiviata: i piloti hanno posato per le foto ufficiali e partecipato alla prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp, in attesa di scendere finalmente in pista domani per le prime sessioni di prove libere del Gp ...

Cicogna in arrivo per l'ex di Gianluca Vacchi? : Cicogna in arrivo per Giorgia Gabriele, una delle modelle e influencer italiane più seguite di Instagram, ex fidanzata storica di Gianluca Vacchi.Giorgia Gabriele si è fatta conoscere in passato per i divertenti balletti social da milioni di visualizzazioni con l'imprenditore milionario, in cui mostrava un fisico perfetto e statuario. La ragazza non ha mai amato essere etichettata come fidanzata di Gianluca Vacchi, ha sempre voluto puntualizzare ...

Gianluca Vacchi sul wc - nuovo video irriverente da milioni di visualizzazioni : Gianluca Vacchi , dopo la bufera scatenatasi sul web per aver diffuso un video di un ippopotamo tenuto in giardino, torna a far parlare di sé e questa volta lo fa a 'braghe calate'. Proprio così, l'...

Patrizia Bonetti l’ex di Gianluca Vacchi - picchiata a colpi di casco da tre donne. E’ ricoverata : Bruttissima aggressione ai danni di Patrizia Bonetti, colpita a colpi di caschi da tre donne Brutta avventura per Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: la giovane influencer (176mila followers su Instagram), di cui si era già parlato qualche settimana fa per un suo presunto flirt con Fabrizio … L'articolo Patrizia Bonetti l’ex di Gianluca Vacchi, picchiata a colpi di ...

Gianluca Vacchi - video con ippopotamo in giardino : indagano Carabinieri : Oltre 5 milioni di visualizzazioni su Instagram, ma, forse, anche un mare di guai. Il video pubblicato sui social da Gianluca Vacchi nel quale interagisce - dandogli da mangiare delle mele - con un ippopotamo nel giardino della sua villa a Castenaso, in provincia di Bologna, è oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri forestali. Su disposizione della Procura, infatti, hanno effettuato un sopralluogo nella residenza dell'influencer, ...