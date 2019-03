Gf16 | Iva Zanicchi potrebbe essere la nuova opinionista

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ivaladel Grande Fratello insieme al confermatissimo Cristiano Malgioglio. Se fino a qualche giorno fa si dava per certa la presenza della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, pare che Barbara D'Urso abbia deciso di cambiare rotta all'ultimo istante puntando tutto sulla cantante emiliana, cheportare un valore aggiunto allo show di Canale 5.Ivain trattativa con la produzione del reality show L'indiscrezione è stata pubblicata in anteprima sul sito TvBlog secondo il quale lastarebbe perfezionando l’accordo con la Endemol Shine Italy che si occupa della produzione del reality show. Se le due parti riusciranno a trovare un accordo economico, 'L'aquila di Ligonchio' tornerà in prima serata con ruolo da primadonna accanto all'amico Malgioglio, il quale ebbe un successo incredibile durante la sua permanenza nella ...

