calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Domani iniziano le qualificazioni all’Europeo itinerante del 2020. Ma già oggi è scesa in campo qualche nazionale per delle semplici amichevoli. Si sono infatti appena concluse le sfide trae tra Galles e Trinidad e Tobago: rispettivamente 1-1 e 1-0 i finali., dunque, per la compagine di Low, addirittura costretta a rincorrere dopo il vantaggio ospite per mano di Jovic, attaccante giovanissimo che sta facendo bene proprio in Bundesliga e su cui più di una big europea ha messo gli occhi per questa estate. Il gol per i tedeschi è arrivato al 69′ con Goretzka, subentrato a Reus nella ripresa. Nell’altra sfida, vince di misura il Galles con una rete di Woodburn praticamente a tempo scaduto, al 92′.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, ènell’amichevole ...

CalcioWeb : #Germania, è solo pari nell'amichevole contro la #Serbia - Solo_La_Lazio : #Lazio, #Milinkovic in campo per un'ora contro la #Germania #GermaniaSerbia - PLWilds : Alla #Germania non importa nulla dell'Europa unita, ma solo degli interessi del propri #establishment. Per i tedesc… -