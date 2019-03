Georgina in bikini rosso fa il pieno di like

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Basta un costumeper esaltare il fisico diRodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo pur tenendo un profilo basso ha saputo conquistare i follower grazie al suo stile, raggiungendo quota 9,8 milioni e attirando l’attenzione dei brand di moda. L’ultimo è proprio Yamamay che l’ha scelta come testimonial per la campagna SS19.Il primo scatto col due pezzi scarlatto Essential ha superato in poche ore il milione di. Il merito, lo si capisce, è del fascino della modella argentina, del suo volto magnetico e del fisico ben proporzionato.Rodriguez interpreta semplicemente se stessa: una donna indipendente nel pensiero come nel modo di intendere lo stile, una donna libera di essere sensuale a modo proprio.Il fascino mediterraneo della 25enne farà ben presto capolino sui cartelloni pubblicitari. Per adesso accontentiamoci di queste immagini rubate nel ...

lasiciliait : La bella Georgina, compagna di Ronaldo, già in bikini - DonnaFanpage : L'avete riconosciuta? Il suo fidanzato è famosissimo: - paolacars : Georgina Rodriguez, la fidanzata di CR7 posa in bikini: ora il lancio come modella -