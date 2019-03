Genoa | vince la linea verde | ' Guardate l' età dell' Ajax'

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Il Genoa vince 2-0 - per la Juve senza Ronaldo prima sconfitta in campionato : prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell’anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0. I gol, nel secondo tempo, al 27’ di Sturaro al 34’ di Pandev....

Serie A Genoa - Prandelli : «Molto arrabbiati - pensavamo di vincere» : "Abbiamo avuto anche oggi le nostre occasioni, dobbiamo avere più cattiveria in area di rigore - esordisce a Sky Sport il tecnico rossoblu - Adesso lì stiamo mancando, ma la prestazione è stata buona.

Genoa - Pereira : 'Vogliamo vincere contro il Parma' : Pedro Pereira , terzino del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Parma: 'Sarà una partita molto importante, per noi e per loro. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, se vincessimo affronteremmo il resto del campionato con più ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Avremmo dovuto vincere» : Genoa-FROSINONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54103966', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Genoa/2019/03/03-54103966/Serie_a_Genoa_...

Serie A - Chievo-Genoa 0-0 : vince la noia - solo una chance per Kouamé : Al Bentegodi arriva il quinto risultato utile consecutivo per il Genoa, che compie un piccolo passo verso la salvezza e si porta a +11 sul Bologna terz'ultimo. Lo fa con un pareggio 0-0 in casa del ...

Criscito beffa una Lazio incerottata : il Genoa vince 2-1 : Una sconfitta amara, arrivata all'ultimo respiro. La Lazio si arrende per 2-1 al Genoa, dopo essere andata in vantaggio con Badelj nel primo tempo e aver subìto la rimonta rossoblu, firmata Sanabria e ...

Il Genoa vince a Empoli. Chiusa la 21 giornata : Si chiude la ventunesima giornata, seconda di ritorno, con la vittoria del Genoa a Empoli, 1-3 il risultato finale. Breve riepilogo di questo turno di campionato. La Lazio domina la partita, ma la ...