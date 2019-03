Genoa | si pensa al futuro dei prestiti | fra i casi da sbrogliare Favilli e Sanabria

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nonostante siamo ancora a marzo ilcomincia a riflettere sulin ottica di calciomercato estivo, in particolare riguardo ai vari giocatori che attualmente sono in prestito presso il club rossoblù. In particolare sialdi Lerager, approdato alnel mercato di gennaio, eche invece era stato accolto con grande entusiasmo in estate, dopo la fortunata tournée con la maglia della Juventus in precampionato. Oggi a distanza di qualche mese sigià al loroLerager everso la conferma Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sia il centrocampista danese che il centravanti scuola Juventus dovrebbero rimanere sotto la lanterna per almeno un'altra stagione. Ilstarebbe meditando di procedere con la conferma di entrambi, con il danese che tutto sommato sembra aver dato sufficienti garanzie sul campo, mentre perla ...

