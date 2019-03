Gay in cella e no divorzio | gli ultrà al forum famiglia

Scrivono “il preside è Gay” sul muro della scuola - ma lui non fa cancellare la scritta : Sul muro del liceo Alfredo Oriani di Ravenna è apparsa qualche giorno fa una scritta: “Il preside è gay”. Una bravata che, malgrado tutto, ha offerto un importante spunto di riflessione sull’omofobia. Avvisato di quello che avevano scritto su di lui alcuni studenti, il preside Gianluca Dradi ha infatti scelto di non far cancellare la frase in questione, ma di tenerla lì, ben visibile a tutti. I motivi di una decisione così ...