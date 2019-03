Fridays for future | la prima scissione | l’amministratore delle pagine esclude i comitati

Dal FridaysforFuture a WeEuropeans : i cittadini hanno voglia di partecipazione : I ragazzi, le ragazze, le donne e gli uomini hanno voglia di partecipare. A dimostrarlo le tante occasioni durante le quali ogni giorno scendono in strada per rivendicare il proprio diritto a pronunciare la propria parola. L'ultima occasione pochi giorni fa quando in tutto il mondo milioni di giovani hanno manifestato per sollecitare la politica a mettere in atto azioni serie per contrastare il cambiamento climatico.Una richiesta di ...

'Golpe' Fridays for Future in Italia - movimento si divide : di Roberta Lanzara ' nelle piazze lo scorso 15 marzo , il movimento Italiano di 'Fridays for Future' si divide : ha due siti, due pagine Facebook e altrettanti account social. La comunicazione arriva ...

Tra deliri e complotti - il dibattito italiano sul #FridaysForFuture è già spazzatura : ... giovani soprattutto, sono scesi in piazza in varie parti del mondo contro il lassismo dei governi nel far fronte al problema del surriscaldamento globale"problema da tempo riconosciuto dalla scienza ...

A Monza arriva il plogging dopo la mobilitazione dei Fridays for future : raccogliere i rifiuti mentre si corre : Il plogging diventa realtà anche a Monza: appuntamento domenica 31 marzo con il Progetto Co-Scienza che venerdì sera, dopo la mobilitazione mondiale dei Fridays for future lanciati dalla sedicenne ...

FridaysForFuture - la foto bufala dei manifestanti 'sporcaccioni' : è un'immagine vecchia : La foto in questione, in realtà, non riguardava nessuna delle manifestazioni che si sono svolte in moltissime città del mondo, Italia compresa, ma è un'immagine che è già comparsa molte volte negli anni passati su diversi articoli che trattavano il tema dei comportamenti moralmente discutibili, come appunto il vizio di ...

Fridays for future a Scicli : 1000 studenti in piazza FOTO : Oltre mille studenti sono scesi in piazza ieri a Scicli aderendo al Fridays for future. Soddisfazione di Legambiente che parla di giornata storica

'Fridays for Future' - flash mob studentesco anche a San Marino : ...cittadinanza anche la scuola media di Fonte dell'Ovo ieri ha voluto unire la propria voce a quella della giovanissima svedese Greta Thunberg e delle migliaia di giovani manifestanti di tutto il mondo,...

"Fridays for future" : per cosa abbiamo manifestato noi giovani fotogallery : ... lo sciopero globale lanciato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg che ha raccolto adesioni in più di 1700 città nel mondo e circa 182 in Italia. di 84 Galleria fotografica Clima, la ...

Fridays for Future/ 5000 in piazza in tutta la Basilicata : Le tecnologie alternative già esistono e sono presenti in ogni comune, quello che manca è soltanto una politica coraggiosa del governo nazionale, delle amministrazioni regionali e locali, delle ...

Piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future - la manifestazione contro il riscaldamento globale : Noi vogliamo che alla luce della scienza ciascuno programmi il proprio spazio di futuro per cambiare strada, visto che sappiamo dove va quella che stiamo percorrendo: come dice Greta o si cambia il ...

Fridays for future - questi ragazzi ci stanno ricordando che l’ambiente è un bene di tutti : È un destino curioso che il nome di quella ragazzina svedese dal volto serio faccia proprio rima con “pianeta”. Ancora più curioso che quel suo visino che non tradisce neppure i suoi pochi anni, sia diventato l’icona della nuova protesta studentesca. Però bello vedere questa mattina sfilare 10mila ragazze e ragazzi, bambine e bambine, con il viso svirgolettato di verde e di azzurro, facce sorridenti e tanta voglia di gridare insieme quegli ...

Fridaysforfuture - la Commissione UE ai giovani dei cortei : “Vi ascoltiamo” : “Vi ascoltiamo e stiamo facendo esattamente ciò che chiedete“. Questo e’ il messaggio che la Commissione europea indirizza ai giovani che oggi marciano per il clima in tutto il mondo. “Incoraggiamo i giovani che potranno votare alle prossime elezioni europee a far sì che il cambiamento climatico sia una priorità nella campagna, cosi’ come invitiamo tutti i partiti politici a definire le loro posizioni sul tema nei ...

Clima - Fridays for future : “Siamo i partigiani dell’ambiente” : “Siamo i partigiani dell’ambiente e questa è come se fosse la Terza Guerra Mondiale, perché stiamo veramente per suicidarci”. Qualcuno l’ha già definita la Greta Italiana. Il riferimento è a Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha fatto dell’ambiente la sua ragione di vita e la lotta contro il cambiamento Climatico la propria missione. Oggi, nella giornata del Global Strike for future, lo sciopero internazionale ...

Fridays for future - bravi i giovani! Ora attenti ai politicanti che si fingono vostri sostenitori : Anche a Trento si è svolta la marcia per il clima, promossa dai giovani. Finalmente, anche i giovani stanno prendendo coscienza dei gravi impatti che i cambiamenti climatici stanno determinando sul nostro pianeta. E, quando i giovani si svegliano e si mettono in moto, lo fanno in maniera forte. Ad alta voce chiedono politiche diverse, chiedono di mettere da parte gli interessi economici che soffocano questo nostro mondo, che limitano lo sviluppo ...