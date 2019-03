Freestyle | i convocati dell’Italia per i Mondiali junior Saranno nove gli azzurrini in

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Diramato l'elenco deglichiamati per idi, che si terranno in due diverse località: a Reiteralm, in Austria, per lo skicross dal 25 marzo al 2 aprile, e a Klappen, in Svezia, per il freeski dal 4 al 14 aprile. Sei italiani prenderanno parte alla prima rassegna, tre alla seconda.Di seguito l'elenco completo deidell'Italia:Skicross (a Reiteralm, in Austria, dal 25 marzo al 2 aprile) CASTELLO Jamie Lee DEROMEDIS Simone GUECI Giacomo WOLFSGRUBER Patrick CAVALLAR Simone (CR Trentino) ZAMBONI Filippo (CR Trentino)Slopestyle (a Klappen, in Svezia, dal 4 al 14 aprile) DONAGGIO Leonardo LEVIS Filippo HAPPACHER Moritz (CR Alto Adige)