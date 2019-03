Francesca Senette | “Ho superato le mie delusioni lavorative e oggi sono maestra di yoga”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La conduzione del Tg4, il passaggio in Rai, l’allontanamento senza spiegazioni dalla generalista. Persignifica, come ci confida con il sorriso, “parlare dei dinosauri”. D’altrondepassati (almeno) dieci anni. “Una vita fa”. La giornalista racconta: “Sia chiaro: non voglio cancellare niente del mio passato, anzi grazie allo yoga ho capito che ioladiperchéstata ladei dinosauri. Ma adesso mi fa impressione riparlarne: ho cominciato a condurre il telegiornale di Rete 4 nel 2000,davvero tanti anni fa. Tutto molto bello,fiera di quel che ho fatto, ma è un tuffo nel passato che è il contrario di quello che mi insegna lo yoga, ovvero pensare al qui e ora, senza l’ansia per il futuro e senza i dolori del passato”.Perché tira così spesso in ballo lo yoga?, vi chiederete.lasi definisce ...

francysenette : Qui racconto agli amici di Radio Deejay la mia svolta. Oggi mi sento molto bene nel ruolo di una maestra di yoga p… - francysenette : Torno in tv con la terza edizione di 'Yo Yoga' coniugando il mio essere mamma alla mia passione per lo yoga. Vi asp… - zazoomnews : YoYoga Francesca Senette e Renata Centi insegnano ai bambini - #YoYoga #Francesca #Senette #Renata -