Francesca Fioretti | «Mi è caduta addosso una tragedia | ma la vita continua»

Francesca Fioretti si racconta dopo la morte del compagno Astori : 'ancora non ci credo e penso ancora non sia vero'. Leggi le sue parole : Francesca Fioretti torna a parlare dopo la morte del compagno Astori: "Mi è caduta addosso una tragedia, è stato un anno straziate" Da quando è morto Davide Astori la sua compagna, Francesca Fioretti, ha...

Nel ricordo di Davide - Francesca Fioretti si racconta : “il destino mi ha rapinato - ero terrorizzata dall’idea di volere meno bene a mia figlia” : La compagna di Davide Astori ha provato ad aprire il suo nuovo mondo, raccontando questi difficilissimi mesi senza il suo Davide Una disgrazia immane, una perdita tremenda che ha cambiato per sempre la vita di Francesca Fioretti. Il 4 marzo dello scorso anno il suo Davide Astori si è spento, lasciandola da sola con una bimba da crescere. Instagram @Francesca_Fioretti Un giorno impossibile da dimenticare, un colpo al cuore troppo forte che, ...

Astori - Francesca Fioretti da brividi : “dopo la morte di Davide…” : Sono stati e continuano ad essere mesi terribili per Francesca Fioretti, compagni di Davide Astori, calciatore della Fiorentina morto in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese. Intervista da brividi a Vanity Fair, Francesca commuove: “molti mi domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’ e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Ogni cosa che faccio, penso che accanto a me Davide non ci sarà più. ...

E la vita continua anche senza di lui: «Gli amici mi domandano: "Ma il 4 marzo hai dormito?" e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a dormire, 4 marzo quando compro ...

Morte Astori - Francesca Fioretti commuove : “solo una cosa è più forte del mio dolore” : Qualche giorno fa è stato l’anniversario della Morte di Davide Astori, sono stati giorni durissimi per la famiglia ed in particolar modo per la moglie Francesca Fioretti. Intervista commovente al ‘Corriere della Sera’: “quando Davide se ne è andato, era nel momento più pieno e felice della sua vita. Se il mio dolore deve essere il pegno da pagare per questo – ha aggiunto la ragazza – lo potrò sopportare per ...

«Quando Davide se ne è andato era nel momento più pieno e felice della sua vita, e se il mio ...

Francesca Fioretti - primo sorriso un anno dopo la scomparsa di Astori : Francesca Fioretti torna a sorridere ad un anno dalla scomparsa di Davide Astori. Era il 4 marzo del 2018 quando il calciatore della Fiorentina morì a causa di un arresto cardiaco. Una morte assurda e tragica, arrivata a 31 anni proprio quando Davide iniziava la sua nuova vita con Francesca Fioretti e la piccola Vittoria. Astori e l’ex gieffina si erano trasferiti a Firenze, acquistando una grande casa in cui speravano di allargare la ...