FOTO Torcia Olimpiadi Tokyo 2020 | presentata la fiaccola | verrà accesa tra un anno

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi è stata ufficialmenteladelledi. Tadahiro Nomura, tre volte olimpionico di judo, ha mostrato la creazione realizzata da Tokujin Yoshioka a unesatto dall’inizio del cammino che porterà poi all’accensione del braciere nello Stadio della capitale giapponese. Laè lunga 71 centimetri, pesa 1,2 chilogrammi ed è realizzata in alluminio riciclato.L’apertura superiore ha la forma di cinque petali di ciliegio e ricorda i cinque cerchi olimpici, sul davanti è presente naturalmente il logo dell’evento e viene rievocato il tema “La speranza illumina il nostro cammino”. Lasaràil 12 marzoa Olympia (Grecia) e il 20 marzo incomincerà il suo viaggio in Giappone.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

OA_Sport : FOTO Presentata la torcia delle Olimpiadi Tokyo 2020, ecco la fiaccola che verrà accesa tra un anno -