quattroruote

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Laha modificato la suaproduttiva annunciando una serie di cambiamenti relativi all'assegnazione dei. La Casa investirà 900 milioni di dollari (circa 792 milioni di euro) per ampliare il sito produttivo di Flat Rock e assumere 900 operai entro il 2023. La fabbrica del Michigan, oltre alla prossima generazione della Mustang, produrrà infatti ielettrici che sfrutteranno un'inedita piattaforma modulare.Elettriche in America e Messico.. La prima elettricadell'era moderna nascerà tuttavia in Messico: la Suv sportiva a batterie sarà infatti costruita a partire dal 2020 nella fabbrica di Cuautitlan, mentre a quella di Hermosillo è stata assegnata a partire dal 2021 ladella nuova generazione del veicolo commerciale Transit Connect, precedentemente importato da Spagna e Turchia.Una nuova fabbrica americana per le auto autonome. Le ...

dinoadduci : Ford - Cambio di strategia per la produzione dei nuovi modelli - NotessRenting : RT @EvoMagazineIt: Mountune realizza un nuovo cambio sequenziale per la Focus RS Mk2 - EvoMagazineIt : Mountune realizza un nuovo cambio sequenziale per la Focus RS Mk2 -