Fondazione ANT - A Milano accompagnamento gratuito per malati oncologici

(Di mercoledì 20 marzo 2019) AlaANT mette a disposizione un servizioche aiuta iad alleviare il peso delle cure. Si chiama Ugo e permette di richiedere in tempo reale un passaggio in auto da e per lospedale. Non solo, gli operatori che fanno parte del progetto - selezionati e appositamente formati - stanno accanto al malato per tutto il tempo e in ogni attività, fino al rientro a casa, e rappresentano un ponte di comunicazione fra medico, paziente e famiglia.Vincitore del bando Sprint4Ideas. LaANT è una Onlus che da anni si occupa di assistenza medico-specialistica e domiciliare gratuita aidi tumore e di prevenzione oncologica nella città meneghina. Il servizio Ugo ha vinto la prima edizione di Sprint4Ideas, bando da 50.000 euro che laha lanciato nel 2018 con lobiettivo di trovare soluzioni innovative da integrare al proprio ...

