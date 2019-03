Flat tax | Tria incontra Siri e sottosegretari M5S insorgono

Di Maio Flat tax non è in discussione - ma fare bene le stime : Di Maio: "Non ci sto al giochino che siamo noi che non vogliamo abbassare le tasse. Smentiamo che ci siano dissidi tra noi e gli alleati della lega".

Siri presenta a Tria la fase due della Flat tax da inserire nella prossima manovra. Castelli non chiude : "Pronti ad ascoltare tutte le proposte" : Incontro di due ore con al centro la flat tax tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, padre del progetto firmato Lega sulla fase 2 della tassa piatta da applicare ai redditi familiari. Il colloquio è servito per avviare il lavoro con la struttura del Mef per studiare la riforma nei tempi, non stretti, della legge di bilancio 2020.Dopo le polemiche del fine settimana, Tria aveva ...

“Flat tax ? Fa ridere i polli - noi cancelleremmo reddito per farla” lo afferma Brunetta : Brunetta si scaglia ancora contro il governo e sulla Flat Tax dice: “Fa ridere i polli” “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni … Continue reading “Flat Tax ? Fa ridere i polli, noi cancelleremmo reddito per farla” lo ...

La Flat tax si farà è nel contratto di governo lo dice Luigi Di Maio : Nel contratto di governo c’è la Flat Tax quindi si farà lo afferma Luigi Di Maio Forze politiche diverse che, qualche volta, si confrontano. Ma il governo durerà quattro anni. Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, il profilo dell’esecutivo giallo-verde lo descrive così. E interpellato dal Corriere della Sera, il capo politico del Movimento 5 … Continue reading La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice ...

Dalla Flat tax agli F35. Tutti i dossier che dividono il governo : L'ultimo in ordine di tempo è quello sulla Flat Tax alle famiglie, che ha visto, per la prima volta, contrapposto il partito di Matteo Salvini e il ministero dell'Economia. Ma, rinviata la decisione ...

Flat tax - cos'è e come funziona - : una tassa che prevede un'aliquota unica. Cittadini e imprese versano allo Stato una percentuale fissa dei propri guadagni. Questa percentuale è uguale per tutti, ed è indipendente dal reddito. Ecco ...

Dalla Flat Tax agli F35. Tutti i dossier che dividono il governo : Sembra proprio che ogni giorno si apra un nuovo fronte polemico nel rapporto tra M5s e Lega. L'ultimo in ordine di tempo è quello sulla Flat Tax alle famiglie, che ha visto, per la prima volta, contrapposto il partito di Matteo Salvini e il ministero dell'Economia. Ma, rinviata la decisione finale sul dossier Alta velocità Torino-Lione, rimangono numerosi i nodi divisivi ancora aperti, ereditati dalle settimane scorse. Eccone un ...

Brunetta : “Flat tax di Salvini? Fa ridere i polli. Se andassimo al governo la faremmo e cancelleremmo reddito cittadinanza” : “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. L’ex ministro si pronuncia con toni molto critici sul governo gialloverde: ...

Quanto costerebbe alle casse dello Stato la Flat tax : La simulazione 'non' del Mef Numerose fonti di stampa avevano riportato l'esistenza di una simulazione fatta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Mef,, datata 8 febbraio 2019, che ...

Flat tax - che effetti ha in busta paga? La simulazione - le domande e le risposte : La Lega spinge per la riforma delle aliquote Irpef. Ma quanto costa la misura? E chi ne beneficerà maggiormente? Il caso di tre famiglie con redditi da 39 mila a 48 mila euro

Flat tax - Boccia : "No a promesse senza seguito" : Lo ha detto il presidente di Confindustria , Vincenzo Boccia, a margine della presentazione del rapporto dell'Osservatorio di economia e finanza sull'economia del Mezzogiorno. "E' arrivato il momento ...

Ma questa Flat tax è un invito a non lavorare : ... almeno 50 miliardi di euro all'anno, forse 60 secondo recenti simulazioni del ministero dell'Economia che non è dato leggere. Su lavoce.info abbiamo già simulato gli effetti dell'imposta . Oltre a ...

'Via gli 80 euro e le detrazioni per finanziare la Flat tax' : Alla domanda su come si possa immaginare questo intervento senza immaginare una manovra correttiva, questa, spiega, 'è quella che fa partire l'economia ed è quella che stiamo già facendo senza costi. ...

Di Maio : "La Flat tax? È nel contratto e troveremo una soluzione" : Forze politiche diverse che, qualche volta, si confrontano. Ma il governo durerà quattro anni. Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, il profilo dell'esecutivo giallo-verde lo descrive così. E interpellato dal Corriere della Sera, il capo politico del Movimento 5 Stelle descrive il rapporto con la Lega di Matteo Salvini su più fronti. Dalla Via della Seta alla flat tax."Sulla Via della Seta non capisco la Lega"Ed è proprio sull'accordo ...