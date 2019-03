Fitch taglia ancora le stime dell' Italia | solo + 0 | 1%

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia a +0 - 1% nel 2019. Investimenti in progresso solo dello 0 - 6% : Netto taglio delle stime di Crescita dell’economia italiana nel 2019 da parte dell’agenzia Fitch. Nell’aggornamento del ‘Global Outlook’ la stima di progresso del pil è stata ridotta +0,1%. A dicembre la previsione era del +1,1%, limata a 0,3% a metà febbraio. A motivare la sforbiciata è il deterioramento delle prospettive per export e investimenti. Inoltre, aggiunge Fitch, per il 2020 le stime sono di una ‘modesta’ ...

Governo - tornano le forche caudine delle agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito italiano : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

Fitch taglia stime crescita zona Euro. Italia da 1.1% a 0.3% nel 2019 : Il nostro è il Paese che frena di più assieme alla Germania. Per l'agenzia di rating fattori esterni e interni potrebbero portare a un ulteriore crescita delle tensioni

Anche Fitch taglia le stime del Pil dell'Italia : Il giorno dopo Moody's, come era atteso, si fa sentire Anche l'agenzia di rating Fitch e anch'essa taglia drasticamente le stime sul Pil 2019 non solo per l'Italia, ma per tutta l'Eurozona. Infatti nel report si legge che "negli ultimi mesi i dati sull'attività economica dell'Eurozona si sono deteriorati in modo più drastico che in altre parti del mondo".E per questo le stime vengono abbassate dall'1,7% previsto in precedenza, a solo l'1% e ...

