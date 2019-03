Fiorello non scherza - smascherata la Rai : "Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo" : Durante la puntata del Rosario della sera, su Radio Deejay, Fiorello fa un nome importante. Ospitando Ghali, fa uno spoiler clamoroso. Parlando di Sanremo, dice al cantante: "Non l'hai mai visto? L'anno prossimo probabilmente anzi sicuramente sarà presentato dal mio amico Amadeus, quindi ti tocca".

Fiorello torna in tv con la Carrà. "A Raffaella non si dice 'no'. Lavorare con lei è una medaglia" : La tv è pronta per un ritorno molto atteso. Fiorello parteciperà alla prima puntata del programma di Raffaella Carrà, La mia casa è la tua, in preparazione per Rai 3. Lo racconta lui stesso in esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 20 marzo."Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffaella...", spiega al settimanale diretto da Alfonso Signorini, "Stavo per usare il ...

Beppe Fiorello vuole Sanremo? Lui smentisce : "Pronto a tutto ma non al Festival..." : Beppe Fiorello 'corregge' il tiro dopo le dichiarazioni alla conferenza stampa de Il mondo sulle spalle che ha fatto pensare a qualcuno che l'attore si stesse candidando alla conduzione del prossimo Sanremo. "Me lo chiedono sempre, ogni anno, se voglio condurre Sanremo. E questa volta ho risposto che sono pronto a tutto. Ho omesso di dire che sono pronto a tutto, meno che al Festival" dice l'attore ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che ...

Il cantante Ultimo non accetta l’invito di Fiorello : «Ultimo sarebbe dovuto essere ospite in radio oggi al Rosario della Sera alle 19 su radio Deejay ma non verrà», annuncia Fiorello che interviene in diretta dal suo profilo Instagram sulla polemica che riguarda la vittoria di Mahmood a Sanremo, vittoria determinata dal voto delle giurie che hanno ribaltato il televoto. «Forse perchè ho fatto un tweet in cui ho scritto “chi ha vinto, ha vinto. Inutile guardare madre, padre o ...

Il consiglio di Fiorello ad Ultimo : "Non fare come me. Ci vuole un attimo a passare dalla parte del torto" : "Vieni da zio Fiore che ti dico come si fa". Dall'alto della sua esperienza, Rosario Fiorello ha voluto dare un consiglio ad Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo che non l'ha presa benissimo: non fare come lui. Durante la sua conferenza stampa mattutina - in cui ha spiegato perché il cantante non si è presentato al Rosario della Sera su Radio Deejay, alla quale era stato invitato - il comico ha raccontato di quando ...

Sanremo 2019 - Fiorello commenta la vittoria di Mahmood : “Non dovrebbe interessare l’origine o l’orientamento sessuale” : “Chi vince ha vinto! Non dovrebbe interessare da dove viene, chi è il padre la madre , il paese d’origine, l’orientamento sessuale ,il taglio di capelli , il 44% , il 14% il 200% , il gruppo sanguigno”: a scriverlo su Twitter è Rosario Fiorello che, commentando la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, ha voluto intervenire sulle polemiche sollevate sui social, in particolare per la differenza di percentuali tra i voti che ha ...

Sanremo 2019 - con Paola Turci c’è Beppe Fiorello : ecco le 5 interpretazioni che l’attore non ha ancora fatto e che aspettiamo : Beppe Fiorello è un attore amatissimo dal pubblico italiano. Protagonista di molte fiction made in RaiUno, è stato Domenico Modugno, Joe Petrosino, Valentino Mazzola, Tonino Barone e tanti altri. Molti anche i film per il grande schermo nei quali Beppe ha recitato. Dice di dovere tutto a suo padre (e qualcosa anche a suo fratello, Fiorello): “Di mio padre non soltanto ho perduto il confronto da adulto ad adulto, ma anche quello da padre a ...

Andrea Roncato : "Venti anni che non mi drogo. Io e Fiorello siamo stati sinceri - ma è pieno di perbenisti" : Andrea Roncato, volto noto dello spettacolo italiano, è intervenuto ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio 2 condotta dalle voci di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per parlare della sua attuale vita professionale e mettere fine, una volta per tutte alcune, ad alcuni pettegolezzi che lo rincorrono da anni.Al centro dell'intervista, infatti, è finito il racconto del passato travagliato dell'attore di San Lazzaro di ...

Andrea Roncato : “Sono vent’anni che non mi drogo. Ma non mi pento di averne parlato. Io e Fiorello siamo stati gli unici sinceri” : Andrea Roncato è uno che ha avuto un passato di quelli turbolenti e non ha mai negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ora è tornato sull’argomento, ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio2. “Sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Quelle erano notti brave, eccessi, stronzate. averne parlato è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no – ha detto l’attore ...