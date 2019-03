Final Eight | derby tra Lollo Caffè e Feldi Eboli in Coppa Italia

Calcio a 5 - Final Eight 2019 : apre Napoli - Eboli : L'accordo con Sky Sport segna un'epoca, portando il futsal su Sky Sport Serie A: sul canale 202 saranno trasmesse in diretta le due semiFinali, sabato alle 16 e alle 18.30, e la Finale della Serie A ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase si è composto ormai il tabellone della Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di Finale saranno, in ordine di tabellone, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Croazia-Grecia. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia : il cuore di Giacoppo - gli applausi per Tempesti : Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di Pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in Finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la Finale con la Sport Management. Di seguito i migliori Italiani della Final Eight di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. ...

Final Eight - il Recco vola in semifinale : Posillipo ko a Bari : Nelle ultime tre gare di campionato totalizzate 60 reti, 22-6 contro la Lazio, 26-8 ai danni del Trieste, 12-8 sulla Bpm Sport Management,. Organico dal valore incommensurabile e stratosferico. Nei ...

Pallanuoto - Final Eight Coppa Italia Bari 2019 : Pro Recco favoritissima - chi tra Brescia e BPM potrà insidiarla? : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà da domani la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà assegnato nella città pugliese. Analizzando il tabellone possiamo vedere come la Pro Recco abbia la strada spianata verso al Finale: ai quarti, ...

Final Eight - super derby in Coppa tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli : Il calcio a 5 è lo sport più praticato in Italia: abbiamo superato anche il running. Tanti bambini iniziano a giocare e a divertirsi', le conclusioni affidate ad Andrea Montemurro, presidente della ...

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità recente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : impresa di Sesto San Giovanni! Sconfitta Venezia - domani la finale contro Ragusa : Le sorprese non finiscono mai con le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile. Tutti si attendevano una Finale tra Venezia e Schio, le grandi protagoniste del campionato, ma le due formazioni venete sono state sconfitte entrambe nelle semiFinali in programma oggi. L’atto conclusivo di domani metterà quindi di fronte Ragusa e Sesto San Giovanni. Se la formazione siciliana si presentava all’appuntamento in qualità di ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo - il Geas lancia la sfida a Venezia : Tempo di semiFinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa. La semiFinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa e Schio successi da favorite! Sorpresa Sesto San Giovanni - Venezia avanti a fatica : Si è conclusa una elettrizzante prima giornata a San Martino di Lupari, dove sono cominciate le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile. Nelle quattro partite dei quarti di Finale sono arrivati gli attesi successi di Ragusa e di Schio, rispettivamente contro Vigarano e Lucca. Ha conquistato la semiFinale anche Venezia, costretta a faticare oltremodo contro le padrone di casa di San Martino di Lupari. La capolista del ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : domani si comincia con i quarti di finale. Schio e Venezia le favorite - Ragusa terza forza : comincia domani la trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Basket femminile, che si tiene a San Martino di Lupari, all’interno del PalaLupe, abituale casa del Fila. Si torna alla formula delle Final Eight a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta. Allora la Finale fu Schio-Venezia, e dopo un’intera generazione cestistica (o quasi) sono ancora queste le due formazioni coi favori del pronostico tra le otto che ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover : Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di Pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover. Nel primo quarto Kayes apre per i Liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...