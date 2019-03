Festa in Puglia per la donna piu' longeva d'Italia | compie 116 anni Maria Giuseppa

inmeteo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Giornata dia Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, per il compleanno della persona più anziana d'Europea.Robucci spegne oggi 116 candeline.Nata nel lontano 20 marzo...

LRupolo : RT @ChicStein: Domani a Roma ci siamo io e #XiJinping Lui per la via della SETA io per la via della FRISA, che dalla Puglia porta a via Tom… - meteo_real : Nonnina da record in Puglia! Compie oggi 116 anni la donna più anziana d'Italia! ???? - InMeteo : NEWS: Festa in Puglia per la donna più longeva d’Italia: compie 116 anni Maria Giuseppa Robucci -