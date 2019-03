Felicità | la nuova classifica | la Finlandia è in testa Italia al 36esimo posto | risale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lavince per il secondo anno consecutivo il “mondiale” della. Questo è quanto emerge dalla settima edizione del World Happines Report che ha emanato l’annualedei 156 paesi valutati in base alladei cittadini. Nella graduatoria messa a punto da Jeffrey Sachs, John Halliwell e Richard Layard con il supporto di diversi ricercatori indipendenti hanno influito prosperità economica, aspettativa di vita, stato del welfare e libertà individuale. L’occupa il, in risalita rispetto al 47esimo di un anno fa e al 48esimo del precedente. L’ultimata? Dopo Repubblica Centrafricana e Burundi quest’anno la maglia nera è il sud Sudan.Dietro lasi posizionano Danimarca, Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia,Zelanda, Canada e Austria. I paesi che hanno guadagnato posizioni ...

