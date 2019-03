Fed,no rialzo tassi almeno fino al 2020

Non ci saranno rialzi deiin Usa nel 2019 in considerazione del rallentamento più marcato della crescita e delle dinamiche dell'inflazione Usa. La prossima mossa, ha deciso il Comitato, non ci saràal. Non è stato specificato quale mese. Alla luce delle nuove stime su Pil e inflazione, la Fed ha preso questa decisione "all'unanimità". Riviste infine le attese sul Pil, che dovrebbe crescere del 2,1% contro il 2,3% stimato lo scorso dicembre, e sull'inflazione, data all'1,8% dal precedente 1,9%.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

