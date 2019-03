Federal Reserve | rallenta la crescita economica americana nel 2019

Federal Reserve - Powell : 'Trump non può cacciarmi - qualsiasi decisione tassi dipenderà da dati macro' : "La legge è chiara, ho un mandato di quattro anni, che intendo osservare a pieno". Così il presidente della Fed Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Usa '60 Minutes'.

Il presidente della Federal Reserve Powell : non è necessario intervenire su tassi al momento : Intervento alla Stanford University. L'economia americana non richiede interventi sui tassi d'interesse al momento. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante un intervento alla Stanford University. La Fed "può ...

Donald Trump attacca la Federal Reserve : dollaro troppo forte : Il presidente Donald Trump torna a criticare il capo della Federal Reserve. Per il tycoon Jerome Powell attua una politica

Wall Street debole dopo la Federal Reserve : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street dopo l'uscita dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve . Dalle minute del 29 e 30 gennaio sono emersi rischi per la crescita che hanno spinto ...

Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve : Seduta interlocutoria per la borsa di Wall Street dopo il rally della scorsa settimana e la riapertura soltanto oggi dopo la pausa della vigilia per il President's Day . Gli investitori sono in attesa ...

Federal Reserve colomba : si impegna ad essere paziente : ... @EnricoMalverti, January 31, 2019 La Fed si è impegnata ad essere paziente sulle future variazioni dei tass i ed è sembrata più preoccupata per gli sviluppi dell'economia globale, tanto che si ...

Forex - dollaro in pausa guarda alla Federal Reserve : ... ribadendo che in ogni caso la Banca Centrale Europea è pronta a mettere in capo tutte le misure necessarie per sostenere l'economia. Sul mercato Forex, il cross eur/usd vale 1,1414 dollari. Prima ...