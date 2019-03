Famiglia | il ministro Fontana conferma il patrocinio e la partecipazione al Convegno di

Forum Famiglia a Verona Palazzo Chigi nega patrocinio : iniziativa del ministro Fontana : ROMA 'La Presidenza del Consiglio non ha mai ricevuto nessuna richiesta di patrocinio per il 'World congress of families', in programma a fine marzo a Verona , né quindi ha potuto mai concederlo'. Lo ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia 4150 medici di Famiglia in più : Sono 4150 i nuovi medici di famiglia previsti nei prossimi tre anni. Dopo l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni è in arrivo una vera e propria rivoluzione nel mondo della Sanità italiana che riguarda tutti noi. Il decreto recentemente approvato permette ai laureati in medicina di poter svolgere l’attività di medico di base anche se non avranno completato i tre anni del corso di formazione in medicina generale. Secondo una prima ...