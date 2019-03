Fagiolini surgelati ritirati per la presenza di stramonio

dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato deiFinissimidel marchio Delizie del Sole, commercializzati da Eurospin.Il prodotto interessato dal ritiro corrisponde ai lotti 9043M – 9043MX, venduti in confezioni da 600 grammi con data di scadenza 02/2021 e 01/2021.Il Ministero invita a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita di acquisto. Idal mercato sono stati distribuiti solo nei depositi del Nord Italia.Il motivo del richiamo, come si legge nella nota del Dicastero, è ladi materiale vegetale estraneo. In particolare si tratta dello(Datura stramonium), una pianta considerata velenosa.Chiamata anche pianta del diavolo o erba delle streghe, loha proprietà narcotiche, allucinogene e sedative. Se ingerita in dosi eccessive, può provocare sonnolenza o ...

