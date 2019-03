Fa scendere i bambini e incendia il bus Fermato autista di origine senegalese

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Si è alzato dal suo posto, ha fattoi 51che viaggiavano sullo scuolabus e poi ha buttato benzina sul mezzo, appiccando un fuoco. Per questo motivo di Ousseynou Sy, nato in Senegal il 2 giugno del 1972, è statodai carabinieri. Il fatto - riferisce La Stampa - è accaduto sulla Sp44 Paullese, nel milanese, in via della Liberazione.Il fatto è accaduto alle 11,50. A bordo del mezzo di linea c'erano circa 51. L'uomo mentre cercava di dare fuoco al mezzo ha urlato che voleva farla finita per vendicare i morti in mare. È statodai carabinieri di San Donato Milanese."Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo", queste le parole attribuite all'uomo prima del gesto, riportate dall'Ansa.

