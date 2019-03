F1 Mercedes | Hamilton si lancia col paracadute

F1 Mercedes - Hamilton : «A Melbourne non era la vera Ferrari» : ROMA - Il deludente esordio della Ferrari nel mondiale di F1 è stato solo un episodio e la Rossa, già dal prossimo appuntamento, tornerà a lottare al vertice. Ne è convinto Lewis Hamilton, secondo nel ...

Gp Australia - trionfa Bottas su Hamilton. Ferrari - subito disastro : lontanissime dalle Mercedes : È subito doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel chenon va oltre il

Gp Australia 2019 - dominio Mercedes : vince Bottas su Hamilton : Altro che alba rossa. A Melbourne per la Ferrari è notte fonda. Sul circuito Australiano la Mercedes dimostra un imbarazzante dominio con un sorprendente Bottas che vince la corsa davanti ad Hamilton ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

F.1 - GP d'Australia - Prima fila Mercedes - pole per Hamilton : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, prova inaugurale del Mondiale di Formula 1 2019. Per il pilota inglese della Mercedes, questa è l'ottava pole sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, la sesta consecutiva. In seconda posizione, l'altra W10 di Valtteri Bottas: il finlandese ha chiuso a poco più di un decimo dal compagno di squadra. Terza posizione per la Ferrari di Vettel, staccata di sette decimi.La ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi Qualifiche GP Australia 2019 : Hamilton e Mercedes inarrivabili per la Ferrari : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro Ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

F1 Australia : Hamilton in pole - dominio Mercedes : Lewis Hamilton riparte dominando e centra la prima pole della stagione nel GP d'Australia. Il pilota Mercedes ha chiuso con un super 1'20''486, tenendosi alle spalle l'altra Freccia d'Argento di ...

Gp Australia - qualifiche da incubo per le Ferrari : dominio di Lewis Hamilton e Mercedes : Certo, era possibile fare peggio. Ma l'inizio della stagione di Formula 1 per la Ferrari, senza troppi giri di parole, è pessimo. Ancora dietro alla Mercedes, qualifiche senza storia. In Australia la pole position è, come sempre o quasi, di Lewis Hamilton. Seconda piazza per Valtteri Bottas, in una

Formula Uno - Melbourne : dominio Mercedes - Hamilton in pole. Terzo Vettel : La nuova stagione di Formula Uno si apre come si era chiusa quella precedente: con il dominio delle Mercedes. Lewis Hamilton si è preso la pole position nel primo gran premio della stagione in Australia, a Melbourne. Al secondo posto il compagno di squadra del pilota inglese, il finlandese Valterri Bottas che si mette così alle spalle il ferrarista Sebastian Vettel che chiude in terza posizione dietro ai suoi due rivali delle ultime stagioni.La ...

F1 - Gp d'Australia : dominio Mercedes. Pole per Hamilton - le Ferrari terza e quinta : MELBOURNE - Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima Pole position della stagione 2019 di Formula 1. sette decimi per Vettel alle spalle di Hamilton, poi ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Lewis Hamilton e la Mercedes dominano - Ferrari lontanissima : Lewis Hamilton lascia tutti a bocca aperta e centra la pole position del Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica ci ha abituato a queste imprese (dopotutto si parla della 84esima partenza al palo della sua carriera e la ottava a Melbourne, sempre davanti a tutti dal 2014 ad oggi) ma la sensazione di strapotere messa in mostra oggi dalla Mercedes è qualcosa che nessuno poteva ...

Fulmine Hamilton - prima fila tutta Mercedes in Australia : che delusione la Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione in Australia, Ferrari ancora una volta dietro le Mercedes Mattinata dalle mille emozioni in terra Australiana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull ...

Formula 1 - la Mercedes vola nelle libere in Australia : Hamilton e Bottas davanti a tutti : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si apre sotto il segno delle Frecce d Argento. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i pi veloci al termine delle prime due sessioni di libere del Gran Premio d ...