Europee Ppe sospende Fidesz | partito di Viktor Orban | “Soluzione concordata”

Carlo Calenda candidato nel nord-ovest alle Europee : nel Pd parte l'appello di area renziana per l'ex ministro : "Proprio per il ruolo che possono giocare i territori del nord ovest nel contrastare questa deriva e per il ruolo che vuole assumere il PD come alternativa di governo, è necessario alle prossime elezioni Europee mettere in campo candidature in grado di giocare subito un ruolo da protagonisti nelle istituzioni Europee. Per questo motivo chiediamo al segretario nazionale Nicola Zingaretti di candidare nella circoscrizione nord-occidentale ...

Elezioni Europee - Orban fa passo indietro (ma soltanto sulla campagna anti-Europa) e chiede scusa al Ppe : “Citavo Lenin” : Viktor Orbán chiede scusa ai membri del Partito Popolare Europeo (Ppe), che nei giorni scorsi aveva definito “utili idioti”, dopo la richiesta di tredici formazioni del Ppe di espellere Fidesz dalla più grande famiglia politica europea. Scuse messe nero su bianco, dopo l’incontro tra Orbán e il candidato alla presidenza della Commissione Manfred Weber, con tredici lettere inviate a tutti i partiti che hanno manifestato la volontà di cacciare ...

Elezioni Europee 2019 : Manfred Weber del PPE - chi è : Le scorciatoie proposte dai gruppi politici di sinistra espongono solo la nostra economia ad un rischio maggiore di recessione sempre più lunga' Sulla politica estera dell'Ue: 'L'Unione europea, per ...

Il presidente della Liga spagnola incontra la Serie A : confronto sul futuro delle coppe Europee : Il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A è stato l’elezione di in consigliere per sostituire Marco Fassone, prima è andato in scena l’intervento del presidente della Liga spagnola Javier Tebas che si confronterà con il presidente Gaetano Miccichè e i dirigenti delle società sul futuro delle coppe europee dopo il 2024. Il manager spagnolo è stato invitato dal nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, la ...

Tebas - confronto con la Serie A sul futuro delle coppe Europee : Questa mattina la Lega Serie A si è riunita nella consueta assemblea, dove all’ordine del giorno c’era l’elezione di un consigliere in sostituzione di Marco Fassone, uscito di scena dopo l’addio dell’ex amministratore delegato del Milan. Prima dell’inizio dell’assemblea è intervenuto il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, che con il presidente Gaetano Miccichè e […] L'articolo Tebas, confronto con la Serie A sul futuro delle ...

Elezioni Europee - la scalata dei sovranisti gioca sulle paure. Ma il Ppe resiste : La ricerca evidenzia come in Italia l'attuale situazione politica sia figlia della forte delusione di un ceto medio che si è andato assottigliando e di un forte risentimento verso la classe dirigente.

Eintracht-Inter - statistiche : sfida inedita per le coppe Europee : EINTRACHT INTER statistiche – Giovedì 7 marzo Eintracht ed Inter si sfideranno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Partita molto importante per gli uomini di Spalletti che dovranno fare a meno del loro ex capitano Mauro Icardi, ancora ufficialmente indisponibile per un dolore al ginocchio. -> Leggi anche: Inter-Icardi: Marotta ha incontrato il giocatore. Il comunicato […] L'articolo Eintracht-Inter, ...

Europee : proiezioni Parlamento Ue - calo Ppe - su i Verdi - regge S&D : Il Rassemblement national sarebbe secondo dopo la formazione politica del presidente Emmanuel Macron, La Republique en Marche, che avrebbe 24 seggi. Il movimento di Macron ancora non ha sciolto la ...

Cento giorni alle Europee : dalle proiezioni giù Ppe - 'sovranisti' e M5s. Salgono Verdi e Lega : A Cento giorni dal voto per le Europee, ecco la fotografia dell'emiciclo di Strasburgo secondo i nuovi dati elaborati dall'Europarlamento sulla media dei sondaggi diffusi nei diversi paesi membri: in ...

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Giuseppe Conte assicura : “Governo terrà anche dopo le Europee e non ci sarà una patrimoniale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a rassicurare sia sulla tenuta del governo, garantendo che non cambierà nulla neanche dopo le elezioni europee, qualsiasi cosa accada alle urne, ma anche che non ci sarà una manovra correttiva: "È da escludersi l'imposizione di una patrimoniale".Continua a leggere

Laforgia - LeU - : "C'è bisogno di sinistra in questo Paese - ripartiamo e lanciamo appello per Europee" : 'C'è bisogno di sinistra in questo Paese, noi ripartiamo e lanciamo un appello per le europee e per dopo.' Così il senatore di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia a margine dell'assemblea 'Per i molti,...

Europee : inizia il conto alla rovescia. Ecco tutte le tappe in vista del voto : Tutto è pronto per l'appuntamento del 23-26 maggio. Chiamati alle urne quasi 400 milioni di elettori in 27 paesi Ue

Elezioni Europee - il sondaggio : Lega al 32 - 7% è il secondo partito in Ue. Ppe e Socialisti senza maggioranza : La Lega primo partito in Italia e secondo partito al Parlamento europeo dove Socialisti e Popolari non riescono però a ottenere la maggioranza, cioè 353 parlamentari. Un numero di seggi che si potrebbe raggiungere con un’alleanza tra Socialisti, Popolari e Liberali avrebbe una maggioranza confortevole, che diverrebbe inattaccabile se imbarcasse anche i Verdi. È quanto emerge dalle prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati ...