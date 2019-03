Europe Cup | Sassari ipoteca la semifinale Vittoria pesante di Varese

Europe Cup : Sassari a un passo dalla semifinale - Varese ok : ROMA - La Dinamo Sassari di coach Pozzecco ipoteca la semifinale, la Pallacanestro Varese di Attilio Caja fa un bel passo verso la qualificazione. L'andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : andata quarti di finale. Sassari travolge il Pinar Karsiyaka a domicilio - Varese soffre ma espugna Ostenda : La FIBA Europe Cup 2018-2019 si dimostra ancora una volta una competizione particolarmente gradita alle formazioni italiane. Nell’andata dei quarti di finale sia Sassari sia Varese hanno conquistato due importati vittorie esterne rispettivamente sul campo del Pinar Karsiyaka e del Filou Oostende realizzando un deciso passo in avanti verso la qualificazione alla semifinale. Successo decisamente convincente per la Dinamo Sassari che si ...

European BMX Cup 2019 - si parte con la tappa di Verona : circa un migliaio i partecipanti : Appuntamento fissato per il 30 e 31 marzo 2019, un migliaio i partecipanti che si sfideranno nelle due giornate di gara della competizione europea, che per il terzo anno consecutivo parte ancora da Verona E’ tutto pronto all’Olympic Arena di Verona per la spettacolare invasione dei rider che il 30 e 31 marzo animeranno l’apertura dell’European BMX Cup 2019. Saranno infatti circa un migliaio i partecipanti che si sfideranno nelle due ...

Challenge Cup – Il Saugella Monza ad Aydin per la sua prima finale Europea : dove vedere in diretta il match d’andata : Challenge Cup: è tempo di finale, mercoledì la Saugella Monza in Turchia per sfidare l’Aydin. diretta alle 17.30 su DAZN Un lungo viaggio verso Aydin, nel sud-ovest della Turchia, per affrontare la prima finale europea della propria storia. La Saugella Monza sfida l’Aydin BBSK per conquistare la Challenge Cup: nell’arco di una settimana il doppio confronto che eleggerà la vincitrice della competizione. Si comincia ...

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve salario minimo Europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Asd Judo Frascati - Favorini superba : è terza nella tappa di European Cup a Coimbra : Roma – Un altro podio europeo per Flavia Favorini. L’atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella tappa dell’European Cup andata in scena a Coimbra, in Portogallo. nella categoria 63 chili della classe Juniores, la Favorini ha sfoderato un’altra ottima prestazione superando la russa Daria Vasileva e la spagnola Maria Oliver Ferra nei primi due incontri molto combattuti, terminati con un ...

Volley : Cev Cup - Trento in campo per la settima finale Europea della sua storia : Trento- Consolidato il secondo posto in campionato la Trentino Itas domani sera si gioca la prima fetta di Cev Cup. Alla BLM Arena alle 20.30 è in programma la finale di andata che opporrà Giannelli e ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari e Varese dominano il ritorno degli ottavi! Per loro ai quarti Pinar Karsikaya e Ostenda : E’ dolce la serata per la Dinamo Sassari e per Varese in FIBA Europe Cup: le due italiane superano gli ottavi di finale con un certo agio a spese rispettivamente degli olandesi dello ZZ Leiden e dei kosovari dello Z Mobile Prishtina. Andiamo a vedere in dettaglio l’andamento dei due incontri. DINAMO Sassari-ZZ LEIDEN 94-68 L’assoluto mattatore della serata è uno solo, si chiama Rayshawn Thomas e illumina il PalaSerradimigni con ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : successi esterni per Sassari e Varese nell’andata degli ottavi di finale - che brividi con Leiden e Prishtina : Si è aperta comunque in maniera positiva per le due formazioni italiane impegnate la fase ad eliminazione diretta della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket. Nell’andata degli ottavi di finale sia Sassari sia Varese sono riuscite ad imporsi in trasferta, rispettivamente con gli olandesi dello ZZ Leiden e i kosovari dello Z Mobile Prishtina. Rispetto alle aspettative però, entrambe hanno incontrato consistenti difficoltà e il margine ridotto ...