eSports | l’esplosione in Italia è molto recente Il 2019 sarà il loro ‘anno N’

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Sono passati poco più di due anni da quando iniziai a interessarmi per la sezione Tecnologia del panorama eSportno. Era quel “lontano” 2017 in cui tra gli addetti imperversava l’hashtag #AnnoZero, anche con un po’ di scetticismo: dopotutto da anni era l’anno zero per qualcuno in un settore che nel nostro Paese stentava a partire (o ripartire, dopo l’implosione in chiusura dello scorso decennio). Eppure sembra essere passata un’eternità. Il 2017 ha visto una prima evoluzione, da palco in un padiglione di una fiera del fumetto ad arene ed eventi stand-alone, da trasmissioni in streaming tirate su alla meno peggio a produzioni degne di show televisivi.Il 2018 è stato forse l’anno della definitiva presa di coscienza da parte degli organizzatori, con gli eventi principali lontani dalle fiere. Come le due finali (primaverile ed estiva) ...

